MZ: Ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy vypadne Francie a Irsko. Oranžové bude Bulharsko, Belgie a Maďarsko

Na základě dostupných dat z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aktualizovalo Ministerstvo zdravotnictví seznam zemí s nízkým rizikem nákazy. Od pondělí 11. 1. ze seznamu vypadne Francie a Irsko, nově budou spadat do červené kategorie. Po návratu tak bude povinné podstoupit PCR test a také vyplnit příjezdový formulář. Naopak do oranžové kategorie se přesune Bulharsko, Belgie a Maďarsko.

Francie a Irsko tak doplní většinu evropských zemí, které spadají do červené kategorie. Cestující, kteří v těchto zemích strávili v posledních 14 dnech dobu delší 12 hodin, jsou povinni před návratem do České republiky vyplnit příjezdový formulář. Do 5 dnů od vstupu na území České republiky se dotyčný musí podrobit PCR testu a výsledek musí být předložen do 7 dnů od příjezdu příslušné krajské hygienické stanici.

Po návratu je možné předložit také výsledek PCR testu z jakékoliv země EU, který ale nesmí být starší 72 hodin. Tato povinnost se nevztahuje na osoby mladší 5 let. Před oznámením výsledku testu je nutné, aby se dotyční chovali obezřetně a omezovali kontakty se zranitelnými skupinami obyvatel, především pak se seniory. Měli by zároveň zvážit home office, pokud to povaha práce umožňuje.

Bulharsko, Belgie a Maďarsko se nově přesune do oranžové kategorie, kde už nyní figuruje , Řecko, Finsko, Island, Norsko, Malta, Kanárské ostrovy a portugalské Azory a Madeira. Po návratu z těchto zemí musí cizinci, kteří na území ČR pracují nebo studují, předložit výsledek PCR testu. A to před vstupem na pracoviště, případně před vstupem do vzdělávací instituce, kde studují.

Systém semaforu upravuje také kategorii zelených zemí, ve které žádná z těchto povinností neplatí. Vzhledem k aktuální epidemické situaci napříč Evropou je v této kategorii momentálně zařazen pouze Vatikánský městský stát.

Parametry a kritéria tzv. semaforu vychází z hodnocení epidemiologických kritérií a ukazatelů daných států.

Již od 20. prosince 2020 je omezen volný pohyb na území ČR pro osoby, které přicestovaly z Velké Británie a Severního Irska. Důvodem je především výskyt nové mutace koronaviru SARS-CoV-2.

Přicestování z Velké Británie včetně leteckou dopravou je umožněno všem osobám, které jsou ale povinné předtím podstoupit antigenní nebo PCR test s negativním výsledkem. První test je nutné podstoupit na území Velké Británie, a to nejpozději 72 hodin před započetím cesty. Druhý test (PCR test) je nutné podstoupit na území ČR, vzhledem k inkubační době onemocnění je povinnost podstoupit PCR test stanovena mezi pátým až sedmým dnem po návratu. Do té doby je dotyčným osobám omezen volný pohyb na území ČR.

