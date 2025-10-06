MZV: Češi poprvé volili ze zahraničí korespondenčně

Na 108 velvyslanectvích a generálních konzulátech od Los Angeles až po Canberru bylo odevzdáno 27 945 platných hlasů. Letos poprvé mohli čeští občané volit korespondenčně. Tuto možnost nakonec využilo 8 978 lidí.
Vzhledem k časovým posunům probíhalo hlasování v zahraničí od čtvrtka 2. října do soboty 4. října 2025. Mezi prvními tak hlasovali Češi pobývající v zemích Jižní Ameriky – konkrétně v Brasílii, Santiagu de Chile, Sao Paulu či Buenos Aires. Volební místností v americkém Los Angeles se při zahájení nesla česká hymna hraná na housle, do Bruselu se zase do volební místnosti vydal na kole volič až z Kolína, v Moldavsku odvolila futsalová reprezentace.
Největší počet voličů odevzdal svůj hlas v Londýně, a to 2 064. V britské metropoli byl zároveň enormní zájem voličů o hlasování a dlouhé fronty, které sčítání hlasů výrazně prodloužily. Dohromady 3 009 občanů hlasovalo na celkem 4 úřadech v Německu, 1 424 hlasů bylo odevzdáno v Bernu, jen o 1 méně pak v Bruselu.
V hlasování zvítězila v zahraničí koalice SPOLU, která získala celkem 39,26 % hlasů. Druhé místo obsadila Česká pirátská strana s 28,24 % a třetí skončili Starostové a nezávislí s 21,48 %.
Odevzdáno bylo 27 945 platných hlasů a volební účast dosáhla téměř 80 % zaregistrovaných voličů. „Zájem o volby v zahraničí byl vysoký, k čemuž přispěl i značný počet českých občanů, kteří odvolili na voličský průkaz. Pracovníci zastupitelských úřadů rovněž zvládli řádně zpracovat hlasy došlé poštou, a bez problémů si tak poradili s novým instrumentem korespondenční volby,“ dodal ředitel konzulárního odboru, který zajišťoval volby v zahraničí, Pavel Pešek.
Jak se hlasovalo v největších městech:
Londýn: 2064
Bern: 1424
Brusel: 1423
Vídeň: 1243
Haag: 1218'
Paříž: 1165
Bratislava: 1104
Madrid: 773
Řím: 735
Kodaň: 730
Německo: 3009, z toho
Berlín: 875
Drážďany: 309
Mnichov: 1291
Düsseldorf: 534
Sydney: 719
New York: 529
