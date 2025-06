MZV: Novinky nadcházející letní turistické sezóny

To jsou hlavní opatření, která na letošní léto připravilo Ministerstvo zahraničních věcí. Na tiskové konferenci v Černínském paláci je představil šéf resortu Jan Lipavský s ministrem pro místní rozvoj Petrem Kulhánkem. „Konzulární agendu považuji za zásadní součástí práce MZV. Je to právě ministerstvo, respektive zastupitelské úřady, které českým občanům podává pomocnou ruku, pokud jsou v nouzi,“ uvedl hned ze začátku konference ministr Lipavský.

Pro případy komplikací českých občanů při cestování do zahraničí zřizuje Ministerstvo zahraničních věcí i letos během letní sezóny tzv. konzulární jednatelství. Ta se nacházejí v zemích, které jsou oblíbenými dovolenkovými destinacemi českých občanů. „Každoročně otevíráme konzulární jednatelství v nejvytíženějších turistických destinacích. V Chorvatsku bude celý červenec a srpen konzulární jednatelství opět v Rijece a ve Splitu. Dalším oblíbeným cílem českých turistů je Řecko, a proto jsme se rozhodli posílit konzulární oddělení našeho velvyslanectví v Athénách. Stejně tak Barcelona je dle našich zkušeností velmi oblíbenou destinací. Vyšleme proto česky hovořícího pracovníka na honorární konzulát,“ shrnul ministr Lipavský.

Ministerstvo zahraničních věcí zároveň důrazně doporučuje cestujícím Čechům, aby se zaregistrovali do systému DROZD. Díky loňské úspěšné kampani se počet registrací vyšplhal téměř na dvojnásobek. Registrací v Drozdu občan vždy včas obdrží rychlé informace, čeho se má vyvarovat, např. jaké oblasti se má vyhnout, nebo naopak doporučení, co má v danou chvíli učinit. Od loňského léta funguje i v mobilní aplikaci Portálu občana. Ministerstvo zároveň doporučuje prostudovat Rozcestník MZV, kde lze nalézt informace o každé zemi světa také sledovat sociální sítě MZV. Ministerstvo zahraničních věcí také rozšiřuje síť honorárních konzulátů tak, aby v případě potřeby byli českému občanovi v nouzi blíže, a to i v zemích, kde je profesionální český zastupitelský úřad daleko, nebo se tam vůbec nenachází.

Šéf české diplomacie také upozornil na rizika, v souvislosti s cestováním do některých destinací. „K dnešnímu dni máme celkem 7 zemí v pátém, tedy nejvyšším stupni. To znamená, že MZV ČR varuje před cestami a vyzývá k urychlenému opuštění země. Navíc v zemích jako Haiti, Jemen, Jižní Súdán a Mali jsme nerezidentní, tedy nemáme zastupitelský úřad. To samozřejmě ještě ztěžuje, respektive často zcela vylučuje možnost poskytovat efektivní konzulární ochranu nebo asistenci,“ upozornil ministr Lipavský.

„Aby podpora českých občanů byla skutečně komplexní, vytvořili jsme na webu Ministerstva pro místní rozvoj záložku, věnovanou letní dovolené. Občané zde naleznou například seznam cestovních kanceláří zajištěných proti úpadku, informační brožury Asociace cestovních kanceláří a další užitečné tipy k tomu, na co si při pořizování letní dovolené dát pozor. Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a dalšími aktéry klíčovými pro oblast cestovního ruchu v ČR jsme také rozjeli krizovou koordinační skupinu. Pomoc českým občanům, kteří se v zahraničí dostanou do nesnází, tak nyní bude ještě efektivnější,“ doplnil ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek.