„Chvilkaři? Agresivní lobbisti, nespolupracovat s nimi.“ Hraba se čtenáři PL

Člen horní parlamentní komory Zdeněk Hraba odpovídal na dotazy čtenářů serveru ParlamentníListy.cz. Zmínil i kauzu Čapí hnízdo Andreje Babiše a uznal, že některé soudně zkoumané věci se vlečou opravdu dlouho. Jedna ze čtenářek serveru ParlamentníListy.cz chtěla vědět, zda se člověk může domoct náhrady škody, když se po vleklém soudním řízení ukáže, že byl nevinen a justice mu fakticky zničila několik let života.

Zmínil i kauzu bitcoin a potvrdil, že senátoři žádali ministryni spravedlnosti Evu Decroix o podrobnější informace k této kauze a nedostali je. V souvislosti s touto kauzou zmínil i neziskovou organizaci Milion chvilek pro demokracii.

„Já moc nevěřím tomu, že se dozvíme pravdu, když není hlavní vyšetřovatelka nezávislá, což Decroix rozhodně není. Zvláštní také je, že se podle toho, co se píše, zpovídá spolku Milion chvilek, místo aby se zpovídala vám politikům, a hlavně nám voličům, nemyslíte?“ zeptal se další ze čtenářů serveru ParlamentníListy.cz.

Hraba zdůraznil, že je na policii, aby popsala, co se stalo.

„Já osobně nemám ambici vyšetřovat co se stalo, protože to je mimo moje kompetence i časové možnosti. A já sám jsem k různým parlamentním vyšetřovacím komisím skeptický. Nechme policii, ať se s tím popasuje. A role Milionu chvilek je mi velkou neznámou, protože se jedná o agresivní lobbisty s vlastním zájmem. S těmi bych rozhodně na ničem nespolupracoval,“ zdůraznil Hraba.

Zmínil i předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou a popsal, proč zůstala předsedkyní. „Za vším hledej peníze,“ naznačil.

Uznal, že někteří jeho kolegové v politice žijí mimo realitu a naznačil, že s platem 20 tisíc korun lze dnes jen stěží důstojně žít.

„Máte pravdu, že u některých kolegů mám někdy pocit, že je realita zcela míjí. A co se týká reálného příjmu, tak rovněž máte pravdu, že 20 tisíc korun je při dnešních cenách potravin a bydlení na hraně důstojného přežití. A co se mě týká, tak v roce 2018 před volbami do Senátu mi můj tehdejší nový vedoucí katedry na pražské právnické fakultě a současný kandidát do Sněmovny za Piráty Libor Dušek snížil plat na 14 tisíc korun českých měsíčně. Odešel jsem,“ podotkl.