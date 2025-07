Klán (KSČM): Myšlenkový průjem Dominika Haška

Teď si bere na paškál i premiéra Maďarska. Vzkázal totiž hrdě a odvážně: „Váš premiér lže vám i světu.“ Ano, čtete správně. A kdyby to snad někdo z Budapešti nechápal dostatečně ostře, přidal v jazyce tamního lidu i svůj (sebe)komentář: „Bolond vagyok! Dominik Hašek.“ Což v překladu znamená: „Jsem blázen! Dominik Hašek.“ A já k tomu dodávám: kdo jiný by tohle všechno napsal?

Kdysi mu stačily betony a lapačka, dnes to chce X, Facebook a Google Translate. Hašek, který v roce 2003 chytal v CSKA Moskva, dnes dští morální blesky na premiéra země, kde si nic nenechají líbit od Evropské unie. A není to ledajaký výpad – je to jazykový útok mezinárodního významu, který vrhá špatný stín na naši republiku. Hašek zřejmě prodělal myšlenkový průjem a Maďarsku by se měl omluvit.

Ptáte se: proč zrovna Maďarsko? Inu, zřejmě proto, že slovo „neutralita“ Dominik považuje za sprosté. A Orbánova politika ohledně Ruska? To je pro něj jako kdyby si obránce v zápase NHL dobrovolně sundal brusle a položil se na břicho před Ovečkina.

Mgr. Jan Klán KSČM



Ironie je jemná jako jeho zákroky proti Finům v roce 1998. Opravdu tím Hašek myslí, že je blázen? Nebo jen předstihl všechny satiriky světa a vytvořil nový žánr: geopolitický stand-up s prvky sebereflexe?

Anketa Chcete, aby STAČILO! a SOCDEM postavili společnou kandidátku? Ano 88% Ne 6% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 6621 lidí

Haškovo veřejné přiznání „Bolond vagyok“ možná není omluva. Možná je to rovnou koncept. Možná je to název jeho nové knihy. Nebo manifest. Anebo jen autentická reakce člověka, kterému už nestačí být sportovní legendou. Teď chce být také prorokem Střední Evropy. V masce, s betony – a s Facebookem v zádech.

Nesmíme ale zapomenout na Haškovu minulost – v ruské lize vydělal slušné peníze, dnes se ale stylizuje do role moralizujícího kazatele proti „kolaboraci s Putinem“. A tady je potřeba uznat jedno: ironie vesmíru je dokonalá. Jeho kritika Maďarska za proruský postoj působí dosti pomateně, až bláznovsky.

Dominik Hašek se zřejmě rozhodl stát nejen legendou hokejovou, ale i exportní verzí českého svědomí (spíš jeho svědomí a nevědomí). Činí tak nevyžádaným způsobem, ale o to hlasitěji. A přestože jeho maďarský bonmot může znít jako sarkasmus, možná je to vzkaz světu: „Ano, jsem blázen – ale aspoň na správné straně historie.“

Otázka zní: Zasměje se Orbán? Zasmějí se Maďaři? A zasmějeme se i my? My říkáme: ano. Protože Hašek je blázen. A jeho hokejová hůl teď míří na všechny politiky všude po Evropě a dělá z nás všech akorát hlupáky. Nedivme se. Když sám Hašek o sobě píše, že je Bolond vagyok!