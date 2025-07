„Také jsem propadl.“ Umělci tiší Nerudu. Přišla facka za jinou věc

Kandidátka hnutí Stačilo! Petra Rédová ve čtvrtek v příspěvku na svém facebookovém profilu uvedla, že Filip Neruda loni ve škole propadl, neudělal reparát a letos proto nematuroval spolu se svými spolužáky.

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 27879 lidí vysvětlila, že se rozhodla zveřejnit informaci o školním neúspěchu syna Danuše Nerudové kvůli jeho dlouhodobému nevhodnému chování na sociálních sítích. Připomněla, že Filip Neruda se tam už několik let nevybíravě vyjadřuje o svých názorových oponentech, uráží je a zesměšňuje je, včetně bývalého prezidenta. Zatímco dříve to považovala za pubertální excesy, nyní jako plnoletý podle ní nese odpovědnost za své vystupování. Proto zveřejnila ověřená fakta o tom, že ve škole neprospěl.

V reakci na zveřejnění této informace Filip Neruda na platformě X sdílel dva příspěvky, v nichž na rovinu přiznal svou chybu během školního roku a zároveň kritizoval politizaci celé záležitosti.

„O paní Rédové jsem věděl jen to, že kandiduje po boku paní Konečné, šíří dezinformace na sítích a je mámou mého spolužáka. Teď vím i to, že se v politice nebojí sáhnout po čemkoliv – včetně dítěte politické soupeřky a jeho staré chyby,“ vyjádřil Filip Neruda překvapení nad tím, že se někdo v politice rozhodne řešit školní prospěch studenta gymnázia.

Následně přiznal, že ve školním roce 2023/2024 nezvládl jeden předmět, kvůli čemuž musel opakovat ročník, ale poučil se, změnil svůj přístup a aktuálně se chystá na maturitu. „Udělal jsem chybu – jako tisíce jiných studentů. Rozdíl je v tom, že já jsem synem političky. A proto teď sloužím jako nástroj v kampani těch, kteří se zjevně neštítí ničeho,“ napsal Filip Neruda a zdůraznil, že nese odpovědnost za svou chybu, ale nikoliv za cynismus politiků.

K „nechutnému postu“ kandidátky Stačilo! Petry Rédové se na platformě X vyjádřila i matka Filipa Nerudy. Také Danuše Nerudová v souvislosti s odhalením týkajícím se jejího syna mluvila coby o „nástroji politického boje“. „Paní Rédové přeji, aby její děti nikdy nenarazily na někoho, jako je ona sama, která se očividně neštítí ničeho,“ vzkázala Rédové.

Otec Filipa, Robert Neruda, se veřejně na sociálních sítích ke kauze nevyjádřil. Na platformě X se zaměřuje převážně na cyklistiku.

Slovo dodal František Matějka, bývalý místopředseda strany Svobodných a bývalý předseda Strany nezávislosti ČR, který zlehčil význam školního neúspěchu Filipa Nerudy. Na platformě X připomněl, že řada světově úspěšných osobností, jako Thomas Edison, Henry Ford, John D. Rockefeller nebo Walt Disney, měli jen základní vzdělání, a přesto dosáhli mimořádných úspěchů díky úsilí, pracovitosti, nápaditosti nebo i štěstí.

„I kdyby Filip Neruda nakonec gymnázium nedokončil, není to důvod k útokům na něj. Má celý život před sebou,“ poznamenal Matějka. Za větší problém ovšem Matějka považuje to, že Filip Neruda vystupuje v roli „povolání: syn“, aniž by sám něčeho dosáhl, čímž se sám dobrovolně vystavil veřejné kritice.

„Reálně ještě nic nedokázal a sám se pustil na tenký led tvrdé politiky podporou své mámy ve volební kampani, čímž se stal její součástí. Ve skutečnosti sklízí bídu nikoliv kvůli propadnutí na gymplu, nýbrž kvůli zjevně zděděné povýšenosti, aroganci a moralizování lidí s jiným názorem, kteří toho v životě dokázali o několik světelných let víc než on a kteří z daní v soukromém sektoru platí jeho mámě a zatím i jemu samotnému existenci ve společnosti,“ konstatoval Matějka.

Filip Neruda propadl na gymnáziu. No a co? Thomas Edison, Henry Ford, John D. Rockefeller, Walt Disney, nebo zakladatel módního řetězce Zara Amancio Ortega měli nebo mají základní vzdělání. Svých úspěchů nedosáhli díky školám, nýbrž tahem na branku, vynaloženým úsilím, chytrostí,… pic.twitter.com/HqINwXvk2s — František Matějka (@Matejka1970) July 19, 2025

Zastání našel Filip Neruda například u Jana Hřebejka. Režisér mladému Nerudovi vzkázal, že „co tě nezabije, to tě posílí“, a podělil se o své těžkosti spojené s třetím ročníkem gymnázia. „Třeťák na gymplu je svině, v pololetí jsem propadl a nakonec se v životě uplatnil. Komunistické kolaborantské obludky, zalezte do kanálu a šoupejte nohama,“ napsal Hřebejk na platformě X.

Co tě nezabije, to tě posílí! Třeťák na gymplu je svině, v pololetí jsem propadl a nakonec se v životě uplatnil. Komunistické kolaboratské obludky, zalezte do kanálu a šoupejte nohama. Je suis @filip_neruda — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) July 19, 2025

Podobně se Nerudy zastal i herec Miroslav Etzler, jenž na X napsal, že i on málem „neprolezl gymplem“. „A to jsem nebyl vystaven tak sprostému tlaku jako tenhle mladý člověk, když jeho maminka kandidovala. Filipe, vydržte! Nemám o Vás strach,“ napsal Nerudovi a odsoudil „komouše“, „StBáky“ a „novodobé fašouny“ kvůli útokům na syna europoslankyně Nerudové.

Komouši, StBáci, novodobí fašouni tady útočí na tohoto kluka @filip_neruda . Jsem jeden z těch co málem neprolezl gymplem. A to jsem nebyl vystaven tak sprostému tlaku jako tenhle mladý člověk, když jeho maminka kandidovala. Filipe vydržte !!Nemám o Vás strach. ?????? pic.twitter.com/MIYrlIWMZr — mirek etzler (@mirek80347680) July 19, 2025

Nadační fond Future for Ukraine rovnou označil Filipa Nerudu spolu s podobnými mladými lidmi za „budoucnost Evropy“. „Nemáme právo je zatahovat do špinavých politických her. Jaký jim tím dáváme příklad? Co se od nás naučí? Potřebují víru, naději a inspiraci – ne cynismus a zklamání. Buďme lepší. Kvůli nim,“ uvedl na platformě X účet fondu Future for Ukraine.

Mladí lidé jako @filip_neruda jsou budoucností Evropy. Nemáme právo je zatahovat do špinavých politických her. Jaký jim tím dáváme příklad? Co se od nás naučí? Potřebují víru, naději a inspiraci — ne cynismus a zklamání. Buďme lepší. Kvůli nim. pic.twitter.com/RaeRQ4r0q2 — Future for Ukraine (@FutureFUkraine) July 19, 2025

Psali jsme: Citlivé info o synovi Danuše Nerudové. Smí se to? Rozhořel se boj „Nemaká.“ Mladý Neruda se fotí s mámou v Bruselu, lidé křičí Danuše Nerudová při parkování. Nový vývoj kolem rychlé jízdy Filipa Turka 10 tisíc, nebo 30 tisíc měsíčně? To je jedno. Neruda brání Fialu