Mašín: Evropští bojovníci za Ukrajinu? Nikdo nechce platit. Jednota NATO v troskách

Současné americké vládní elity zneklidněly. Nejde vše tak, jak by mělo. Radikální seškrtání vládních výdajů se moc nevede, náklady nejspíš zase porostou, válka na Ukrajině pokračuje. Co je podle vás za problém?

Mezinárodní marasmus byl zanechaný Trumpovi předchozí administrativou. Problémem je odpor proti Trumpovým plánům jak ze strany demokratů, tak republikánů, jejichž peněženky jsou zasaženy Trumpovým radikálním postupem. Elon Musk se snažil do poslední chvíle a obětoval hodně, nechal své firmy napospas Číňanům, Evropanům a demokratům a jejich propagandě. Nyní si hledá též svou vlastní cestu.

Seškrtání výdajů brání americké soudnictví, které se rozpadlo pod vlivem demokratů. Demokraté si ve své prozíravosti soudní systém přizpůsobili pro své dlouhodobé plány. Mnoho soudců se vůbec nenarodilo v USA, ilegálně přišli se svými rodiči z Jižní Ameriky, Afriky nebo Jamajky. Dnes se demokraté spoléhají na tyto soudce, kteří nemají žádný vztah k americké společnosti vyrůstající z židovsko-křesťanských kořenů zakotvených v americké Ústavě.

Co se týká války na Ukrajině, každému musí být jasné, že Ukrajina nikdy nemůže vyhrát. Bylo jasné, že žádný z prezidentů USA nezačne třetí světovou válku proti Rusku. A Evropa sama bez Ameriky nikdy nebyla a není schopná vyhrát válku proti Rusku. Trump nyní udělal geniální tah - dejte Ukrajině své zbraně a kupte si nové u nás. On ví, že EU stejně jako NATO tyto peníze nebude chtít investovat. Tou jedinou dojnou krávou až doposud byla a je Amerika.

Trump se chytil jejich válečného kasání (call their bluff) s tím, že „zbraně vám dáme, ale zaplaťte je“. A hle, co se stalo. Ze všech bojovníků - počítaje v to i Českou republiku, zůstává tu jen Německo a Anglie, kteří chtějí za Patrioty platit. Z mnoha evropských bojovníků tak zůstávají pouze dva. Anglie však peníze nemá a Německu již dochází. Jednota NATO se tak rozpadne. Pokud bude prezidentem Zelenský, k trvalému míru nedojde. Nová generace ukrajinských i ruských oligarchů vzrůstá a nabývají stále větší vliv. Podívejte se do Pandora Papers.

Je hlavním důvodem verbální války mezi nejbohatším mužem světa Elonem Muskem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem stálé navyšování amerického federálního schodku, což první tvrdě kritizuje?

Navyšování amerického federálního schodku není hlavním důvodem. Oni jsou oba alfa samci. Od začátku bylo otázkou, jak dlouho jejich vztah vydrží. Problémem jsou i cla, která postihla investory v Americe. V USA si jako investor připadá každý - od kongresmana k poslednímu taxikáři. Všichni mají investice převážně v čínské ekonomice. Díky Trumpovým clům šly akcie dolů. I Musk trpí tímto ekonomickým vývojem. V jednu dobu klesl prodej Tesly o 40 %. On byl ochoten hodně obětovat, ale přišel bod, kdy si řekl „už dost“.

Svou roli sehrál Biden, který vytvořil neziskové organizace, jejichž jediným účelem bylo zamezit Trumpovým a Muskovým plánům. Biden podmiňoval hospodářské pole tím, že se státními zaměstnanci udělal smlouvy, které se nyní nedají zrušit. A platy státních zaměstnanců se nesmí snižovat. Neziskovým organizacím dal těsně před koncem svého mandátu miliardy dolarů. Do jejich vedení dal své lidi, kteří dostávají obrovské platy. Jejich úkolem je také zabránit deportacím nelegálních migrantů.

Dám příklad. Třicet kilometrů na jih od Svaté Barbary v Camarillo má jednu ze svých největších farem Glass House Brands, což je farmářská firma, jejímž jediným produktem je marihuana a výrobky z ní. Zde zaměstnávají pět set nelegálních přistěhovalců, včetně dětí, kteří podle rozhodnutí soudkyně nesmí být deportováni, což je obojí - dětská práce, nemožnost deportace - proti existujícím americkým zákonům. Podle levicových médií tito nebozí farmáři a jejich zaměstnanci nám zbylým Američanům zajišťují obživu a my bychom bez nich zemřeli hladem. Když za nimi přišli lidé z Imigrační a celní správy Spojených států amerických (U.S. Immigration and Customs Enforcement), při zatýkání použili přistěhovalci zbraně a postřelili úředníka.

Prezident Trump mění i postoj k Rusku s tím, že nejspíš pošle nový balík vojenské pomoci Ukrajině, byl na summitu NATO v Haagu a tak dále. To zase blafuje jako při pokeru?

Jak již bylo řečeno, považuji Trumpův tah s pomocí Ukrajině zbraněmi za geniální, protože tím Trump jasně ukazuje na nejednotu a nemožnost dohody mezi jednotlivými členy NATO. Všichni za jednoho, jeden za všechny. Trump se ve svém druhém mandátu plně nepoučil a výběr jeho týmu není ideální. Jsou tam schopní lidé jako viceprezident, ministr obrany a ministryně spravedlnosti.

Ale jsou tam i naprosto neschopní lidé jako je Steve Witkoff, jehož jedinou kvalifikací zřejmě bylo, že byl Trumpovým golfovým partnerem a v době, kdy jeho obchod s nemovitostmi nebyl zrovna úspěšný, se mu podařilo sehnat pár Arabů na dovolené v New Yorku zabalených v prostěradlech a přemluvil je, aby se stali jeho investory. Od té doby si on i Trump myslí, že Witkoff je mistr ve vyjednávání. Na jeho první úspěch dodnes čekám.

Donald si byl a je vědom, že karty v ukrajinské válce měl a má Putin. Počet raket, které stojí 2 až 8 milionů dolarů za raketu a Patriot baterií, které každá stojí 1,2 miliardy dolarů, je omezený. Přičemž Amerika je schopna vyrobit pouze 650 raket Patriot různých vlastností za rok. Proti tomu Putin používá drony, které stojí pouze 2000 až 80000 dolarů každý. On jich vystřelí i přes 550 za den. Doufám, že si umíte spočítat náklady na obou stranách.

Od začátku muselo být Západu jasné, že Ukrajina nemůže vyhrát. Válku bylo možné ukončit již v březnu 2022, což Johnson i Biden odmítli. Přemluvili Zelenského dohodu odmítnout. Bylo a je nezodpovědné Ukrajince do té války hecovat. Nesouhlasím s tím, aby se Ukrajina nebránila. Ale bude muset zřejmě přijmout podmínky odpovídající skutečnosti. Zelenský sice volby nepřipustí, ale nejlepší by to bylo až po hlasování lidu. Dosažení míru se každým dnem pokračováním bojů ztěžuje. Uvalení dalších sankcí bude mít minimální účinek na Rusko, protože 60 % vývozu Ruska představuje vývoz plynu, ropy a nerostných surovin. Hlavní kupci jsou Čína a Indie, kteréžto země byly a zřejmě budou z těchto sankcí Trumpem opatrně vyňaty.

Jsme ve čtvrtém roce války a Rusko má přírůstek HDP přes 3 %, Evropa má prakticky nulu. Tady vidíme, jaký účinek mají sankce na Rusko. Sankce ničí především ekonomiku USA a oslabují světové postavení dolaru. Dolar je také oslabován novými plány s bitcoinem. Bitcoin a kryptoměna vůbec není první ani poslední pokus o náhradu dolaru, to už tady bylo v 17. století s tulipány a v 90. letech minulého století s pštrosími vejci.

Nemyslíte si, že i ty, co říkají, že Trumpovi rozumí, to jeho neustálé blufování mate?

Věřím tomu, že pro mnoho lidí je to nesrozumitelné, ale toto blufování má do jisté míry úspěch. Nejprve zaútočil proti všem, kteří dosud Ameriku zneužívali. To však nevyšlo, tak začal s těmi malými. Před pár dny vyhlásil dohodu s Indonésií.

Řekl jste mi, že když si dám na hlavu kšiltovku s Trumpovým Make America Great Again, tak u vás v Kalifornii nepřežiju ani deset minut. Opravdu je to tak vyostřené?

V určitých částech Los Angeles, San Francisca, Chicaga, Detroitu, New Yorku, Washingtonu D. C., Atlantě a v mnoha dalších by se člověk kvůli nošení červené kšiltovky vystavil osobním verbálním či fyzickým útokům nebo poškrábání či posprejování auta.

Jak vlastně v třiadevadesáti zvládáte příval špatných zpráv - což na psychiku nepůsobí moc dobře - ze všech stran?

Od Waldowa (V lese u obce Waldow byla během pokusu o útěk na Západ 17. října 1953 protikomunistická odbojová skupina bratří Mašínů obklíčena pohraniční stráží a policií. Během přestřelky byl zraněn člen skupiny Václav Švéda, který byl zatčen. Bratři Mašínové a Milan Paumer uprchli. Během akce byli zabiti dva němečtí policisté. Pozn. red.), kde začal můj druhý život, vidím svět pozitivně a hledám cestu.