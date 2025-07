Peštová (ANO): Zelená daň 83 000 korun ročně?

Vláda Petra Fialy a Evropská komise připravují pro české domácnosti zbrusu novou daň, která má, bez přehánění, potenciál zásadně zdevastovat rodinné rozpočty. Říká se jí „emisní povolenka pro domácnosti“. A pokud má podle plánů Bruselu skutečně fungovat, pak bude českou rodinu stát až 83 000 korun ročně navíc.

A ne, to není žádná poplašná horní mez. To je průměr několika seriózních odborných studií z celé Evropy včetně těch, které platí německá vláda. Aby byl totiž „Green Deal“ naplněn, musí do roku 2030 cena jedné domácí povolenky vyšplhat na 260 eur. Pokud tomu tak nebude, plán EU na uhlíkovou neutralitu do roku 2050 prostě padá.

Tak zní jednoznačné závěry ekonomických a klimatických výzkumů. Buď tedy bude povolenka dostatečně drahá, aby lidi donutila přestat topit uhlím, jezdit autem se spalovacím motorem nebo používat plyn – a domácnosti to zruinuje. Nebo bude levná – a celý tenhle nákladný a byrokratický experiment nemá vůbec smysl.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



Odkud se bere těch 260 eur? Z několika mezinárodních analýz a studií:

Evropská komise: 75 € (v cenách 2022)

European Climate Foundation: ~200 €

Institut pro světovou ekonomiku v Kielu: ~180 €

Projekt Kopernikus (financuje německá vláda): ~300 €

Postupimský institut pro výzkum klimatu: ~166 €

Univerzita v Kolíně nad Rýnem: minimálně 250 €

Průměr? 226 € v cenách roku 2022, což odpovídá 260 € v roce 2030 při běžné inflaci. A právě při této ceně dojde k ročnímu navýšení životních nákladů české domácnosti o zhruba 83 000 korun. Tento výpočet není žádná domněnka. Je založen na spotřebě benzínu, nafty, uhlí a plynu běžné české rodiny v domě s autem a na metodice odborníků z portálu Fakta o klimatu.

Co to znamená? Zavádíme nástroj, který může přinést extrémní zdražení života, a přitom jeho účinnost není jistá. Dostaneme se do situace, kdy buď nebudeme plnit klimatické cíle EU, nebo lidem zcela rozvrátíme rodinné rozpočty. A vláda Petra Fialy? Mlčí, podporuje, poslušně přikyvuje Bruselu.

My v hnutí ANO říkáme jasně: Ochrana klimatu nesmí jít proti obyčejným lidem. Nechceme experimenty, které si nejvíc odskáče český občan. Zelená daň 83 000 korun ročně? To není ochrana přírody. To je zrada občanů.