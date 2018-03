MZV upozorňuje na zhoršující se bezpečnostní situaci v Kolumbii

Aktuální doporučení pro cesty do Kolumbie

Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje české občany cestující do Kolumbie na zhoršující se bezpečnostní situaci v zemi. V poslední době se množí případy loupežných přepadení turistů, a to i v jinak bezpečných turistických destinacích jako je např. Bogota a Santa Marta. Pokud to není nutné, doporučujeme omezit pohyb venku v nočních hodinách a nenosit s sebou cennosti, velké částky v hotovosti ani originály cestovních dokladů.

Mezi oblasti s narůstajícím bezpečnostním rizikem patří, v důsledku humanitární krize ve Venezuele a související imigrací Venezuelanů do Kolumbie, příhraniční oblast s Venezuelou, zvláště Norte de Santander, Arauca, Vichada a Guainia. Dlouhodobě rizikové oblasti jsou hranice s Ekvádorem, departament Choco a města Buenaventura a Tumaco.

Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje všem cestovatelům zaregistrovat se v databázi DROZD (ZDE).

autor: Tisková zpráva