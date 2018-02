Mládež bude moci od 1. března cestovat a pracovat v Austrálii

15.02.2018 21:28

Dne 1. března 2018 bude zahájen Pilotní program práce a dovolené pro mládež v Austrálii. Na jeho zahájení se dohodli čeští a australští diplomaté v říjnu 2017. Program umožní mladým lidem z ČR a Austrálie cestovat a legálně pracovat v zemi po dobu nepřesahující 12 měsíců. Do programu se mohou zapojit čeští občané ve věku 18 až 30 let a Australané ve věku 18 až 26 let. Roční kvóta pro počet účastníků pilotního programu byla stanovena na 500 osob z každé země.