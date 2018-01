Masarykův ústav vyšších studií ČVUT představí podnikání jako dobrodružství

Akce je určena zejména pro zájemce o bakalářské studium Řízení a ekonomika průmyslových podniků a o magisterské navazující studium Projektové řízení inovací, mohou se však připojit i zájemci o studium pedagogických oborů Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku.

Během dne otevřených dveří budou pro návštěvníky akce připraveny zajímavé přednášky, na kterých vystoupí například ředitelka ústavu doc. Lenka Švecová, nebo PhDr. Nikolaj Savický.

Součástí akce bude také komentovaná prohlídka dejvického kampusu.

Den otevřených dveří se koná na adrese Kolejní 2637/2a, Praha 6.

Program a další informace jsou k dispozici zde.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 128 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 201. místě. V celkovém hodnocení obhájilo ČVUT svoje umístění na 601. – 800. příčce a je tak stále nejlepší tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete na www.cvut.cz.

autor: Tisková zpráva