Město Říčany získalo od ÚZSVM pozemky k vybudování cyklostezky

Pozemky se stanou se součástí unikátního projektu „Cyklostezka do Prahy na kole“. Na jeho realizaci spolupracuje pět obcí (Mnichovice, Všestary, Světice, Říčany a MČ Kolovraty) mikroregionu Ladův kraj, jejichž katastrálními územími cyklostezka povede. Celkem by měla mít cyklostezka 13,96 km, a povede především po trase mimo exponované komunikace. Určena bude nejen pro jízdu na kole samotném, ale i pro širší sportovní a sociální využití především dětí. Na trase je naplánováno vybudovat odpočinkové zóny a dětská hřiště. Vybudováním cyklostezky podél Říčanského potoka do MČ Kolovraty nahradí nová cyklostezka starou nevyhovující cyklostezku, která vede po silnici III. třídy.

Pozemky byly původně zapsané v katastru nemovitostí na již neexistující organizaci - Stavební podnik Praha-východ, státní podnik. Ten byl vymazán z obchodního rejstříku v roce 1992. Šetřením zaměstnanců ÚZSVM bylo ověřeno, že předmětné pozemky nebyly součástí privatizace podniku, a jako majetku, s nímž není příslušná hospodařit žádná organizační složka státu, se jich ujal ÚZSVM.

Prodejem pozemků získal ÚZSVM do státního rozpočtu prostředky ve výši 672 370 Kč.

Psali jsme: ÚZSVM: Ottovy slovníky z elektronické aukce cestovaly k majiteli napříč republikou ÚZSVM: Město Teplice získalo do svého vlastnictví pozemek pod cyklostezkou ÚZSVM pokračuje v péči o klášter v Havlíčkově Brodě ÚZSVM prodal bývalý kryt civilní ochrany České Třebové

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva