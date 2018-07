ÚZSVM: Ottovy slovníky z elektronické aukce cestovaly k majiteli napříč republikou

Tento dvousvazkový Malý Ottův slovník naučný z roku 1905 byl zařazen do elektronické aukce ÚZSVM za nejnižší podání ve výši 2 000 Kč s minimálním příhozem 50 Kč. O slovníky projevilo zájem 9 uchazečů, kteří svými 41 příhozy navýšili původní cenu na 4 250 Kč.

Vítězem elektronické aukce se stal pán z Uherského Brodu, který projevil zájem o doručení movitého majetku na nejbližší pracoviště ÚZSVM k jeho bydlišti na Odloučené pracoviště Uherské Hradiště. A tak slovníky putovaly v rámci standardních pracovních cest z referátu Písek na Územní pracoviště České Budějovice, odtud na Ústředí do Prahy, poté na pracoviště úřadu do Brna a nakonec na Odloučené pracoviště Uherské Hradiště, kde si oproti předávacímu protokolu nový majitel slovníky vyzvedl. Když se podíváme na mapu, je zřejmé, že do přepravy byli zapojeni zaměstnanci úřadu napříč územními pracovišti po celé republice. K přepravě byly využity služební vozidla v rámci běžné služební cesty mezi pracovišti, nevznikly žádné náklady státu a od vypravení po předání uplynul přesně týden. Jedná se o výjimečný případ a speciální přístup úřadu k předání majetku je odůvodněn vyšší hodnotou a charakterem movité věci.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.

Elektronický aukční systém, který slouží k prodeji nepotřebného státního majetku, spustil ÚZSVM v roce 2018. V první fázi nabízí movitý majetek, následně bude spuštěn i prodej nemovitého majetku. Elektronické aukce se může účastnit každá fyzická či právnická osoba, která je zaregistrovaná v systému. Elektronický aukční systém naleznete zde.

autor: Tisková zpráva