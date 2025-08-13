Ministerstvo dopravy: Prodeje dálničních známek hlásí meziroční růst o pětinu

Celkem se jich prodalo více než 1,1 milionu za bezmála 700 milionů Kč. V meziročním srovnání je to o 170 tisíc elektronických známek víc oproti minulému červenci, kdy dosáhl výběr 575 milionů Kč. Dálniční poplatky tak pomáhají zajistit finanční prostředky pro běžící dobudování základní dálniční sítě v České republice.
„Důvodem nárůstu prodejů zejména u krátkodobých známek je zvýšený zájem o cestování napříč celou republikou, ale i budování nových dálničních úseků. Aktuálně je rozestavěno 200 kilometrů dálnic a u dalších 73 kilometrů se vybírá zhotovitel. Do roku 2033 chceme mít základní dálniční síť dobudovanou,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.
V červenci se prodalo celkem 1 139 009 kusů všech druhů dálničních známek za bezmála 694 milionů Kč, loni to bylo za stejný měsíc 969 039 známek za více než 575 milionů Kč. Ke zvýšení počtu prodaných dálničních známek přispělo zavedení jednodenní známky v březnu 2024.
„Lidé, kteří nechtěli dříve kvůli jednodennímu průjezdu po dálnici kupovat desetidenní známku, jeli mimo placené úseky. Nyní si už kupují jednodenní známku. Navíc se ukazuje, že růst prodejů e-známek na jeden den nemá vliv na prodeje ostatních druhů,“ říká ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica.
Nejvíce jednodenních známek se za červenec loňského i letošního roku prodalo na oficiálním státním e-shopu edalnice.cz (93 %), následují distribuční kanály jako je prodej na benzinových stanicích EuroOil a RobinOil nebo prostřednictvím poboček České pošty (6 %) a na třetím místě jsou pak kiosky v blízkosti hranic s okolními zeměmi (1 %).
Pro rok 2025 vychází výše ročního poplatku na 2 440 Kč, měsíční známka je za 460 Kč, desetidenní za 290 Kč a jednodenní za 210 Kč. Podle evropské směrnice je odpuštěn poplatek za používání dálnic bezemisním vozidlům na elektrický pohon nebo na vodík. Hybridní vozidla s kombinovaným množstvím emisí do 50 g CO2/km, platí 25 % sazby časového poplatku. U vozidel v systému časového zpoplatnění poháněných zemním plynem nebo biometanem zůstává stávající míra zvýhodnění nedotčená, tedy na úrovni 50 % sazby časového poplatku.
Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 276,6 kilometru nových staveb. Jedná se o 200,8 kilometru dálnic a 75,8 kilometru silnic I. třídy. Ve výběrovém řízení se nachází dalších 101 kilometrů nových staveb, z čehož dálnice tvoří 73,3 kilometru. Více informací o zpoplatnění české dálniční sítě lze získat ZDE, informace o výstavbě dálniční sítě je k dispozici v interaktivní mapě ŘSD ZDE.
Prodeje dálničních známek v červenci:
autor: Tisková zpráva