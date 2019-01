Ministerstvo financí: Patnácté kolo Účtenkovky už zná své výherce

V úterý 15. ledna proběhlo už patnácté slosování Účtenkovky, do kterého 350 tisíc aktivních soutěžících zaregistrovalo celkem 15 574 063 účtenek.

Pomocí generátoru náhodných čísel bylo vylosováno 21 025 jedinečných BKP kódů. Slosování, na které dohlíželi dva zástupci Ministerstva financí, proběhlo opět bez problémů. Jednotliví výherci byli informováni SMS zprávou nebo e-mailem. Pokud mají hráčský účet, naleznou informaci o výhře také v záložce Výhry. Kompletní výherní listina patnáctého slosování je zveřejněna na webu Účtenkovky.

Výhry z patnáctého slosování do nominální výše 20 tis. korun včetně si mohou soutěžící osobně vyzvednout v sídle Sazky už zítra, tedy 16. ledna. Na účet budou výhry hromadně rozesílány 17. a 27. ledna a 10. února. Připomínáme, že pro výplatu výhry je nutné zřídit si hráčský účet, a to do 30 dnů od informování o výhře.

U menších peněžitých výher do 20 000 Kč včetně si mohou soutěžící zvolit mezi bezhotovostním převodem a jejím osobním vyzvednutím. U peněžitých výher nad 20 tis. Kč může výplata proběhnout pouze bezhotovostním převodem na základě ověření věku a totožnosti. Nový model vozu značky Citroën C3 Aircross předají novému majiteli zástupci Ministerstva financí osobně.

autor: Tisková zpráva