Ministerstvo kultury: Antonín Staněk přijal velvyslance Velké Británie

Setkání bylo příležitostí k diskusi o aktuální spolupráci v oblasti kultury mezi oběma zeměmi. Obě strany ocenily vysokou úroveň vzájemných vztahů a projevily zájem ji zachovat i v budoucnu. „Rád bych využil této příležitosti a zdůraznil, že vztahy mezi našimi zeměmi jsou tradičně přátelské a na dobré úrovni. Velmi mne těší, jak bohatá je dosavadní spolupráce mezi našimi kulturními institucemi. V této souvislosti bych rád zmínil například výstavu sochaře Antony Gormleyho v Národní galerii nebo krásnou výstavu Domečky pro panenky z Victoria and Albert Musea, kterou hostilo Uměleckoprůmyslové museum v Praze,“ řekl v úvodu setkání ministr Staněk.

V oblasti profesionálního umění zmínil ministr úzkou spolupráci s Českou filharmonií, která koncertuje ve Velké Británii v pravidelných intervalech 1 – 3 roky. Od roku 1990 navštívil orchestr tyto ostrovy již 18krát. Orchestr se pravidelně zúčastňuje prestižních hudebních festivalů v Edinburghu a BBC PROMS v Londýně. V oblasti památkové péče spolupracuje Česká republika s Velkou Británií na nadnárodní nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO „Slavné lázně Evropy – Great Spas of Europe“. Revidovaný návrh nadnárodní sériové nominace Významných evropských lázeňských měst, kterou koordinuje ČR, a do které je dále zapojeno Německo, Rakousko, Belgie, Francie, Itálie a Velká Británie, byl předložen v září 2018 Centru světového dědictví pro tzv. kontrolu úplnosti nominační dokumentace. V současnosti prochází nominace posledními korekturami před tiskem. Dne 22. ledna 2019 bude podepsána oficiálními zástupci všech sedmi předkladatelských zemí a oficiálně předložena dne 23. 1. 2019 Centru světového dědictví do příštího hodnotícího cyklu nominací pro zápis na Seznam světového dědictví.

Ministr kultury Antonín Staněk při dnešním setkání připomněl i další příspěvkové organizace MK ČR, které spolupracují s britskou stranou; například Památník Lidice, který má velmi úzký vztah k Velké Británii. Památník Lidice vznikl na místě bývalé obce Lidice, která byla vyhlazena nacisty dne 10. června 1942. Již 6. září 1942 vznikla ve Velké Británii ve Stoke-on-Trent iniciativa Lidice Shall Live, kterou založil Barnett Stross. Její členové, počínaje průmyslníky a nejchudšími horníky konče, přispívali na obnovu zničených Lidic. Po skončení války přivezli vybranou finanční částku do Československa a díky této sbírce dnes existuje nová obec Lidice. Barnett Stross posléze inicioval i založení Růžového sadu a Lidické sbírky moderního umění.

Dalšími příspěvkovými organizacemi MK jsou např. Národní galerie v Praze, Památník Terezín, Národní knihovna nebo Moravská zemská knihovna.

Psali jsme: Ministr Staněk: Nedovolme nikomu, aby pochyboval nebo překrucoval historická fakta Ministr Staněk: Hrad Šternberk čekají opravy za padesát milionů korun Ministr Staněk: Smyslem spojení čtyř skanzenů je zefektivnění jejich správy Ministerstvo kultury: Soutěžní sekce festivalu v Les Arcs uvede krátký film Rekonstrukce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva