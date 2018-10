Ministerstvo obrany: Příprava na Přehlídku 2018 jde do finále

Zapojení do přehlídky i statických ukázek v klidové zóně na pražské Letné dále představili policejní prezident generálmajor Tomáš Tuhý, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR generálmajor Drahoslav Ryba, náměstek ředitele Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy Zdeněk Křivánek, ředitel Městské policie hl. m. Prahy Eduard Šuster, 1. zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství cel plukovník Lumír Šatran, radní hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Libor Hadrava, specialista odboru Řízení a kontrola provozu Dopravního podniku hl. m. Prahy Miloš Trnka a místostarosta Městské části Praha 6 Jan Lacina.

Všechny druhy vojsk

Generálporučík Jiří Baloun zopakoval, že českou armádu budou v Praze v památný den pro vznik našeho státu reprezentovat všechny druhy vojsk, zástupci útvarů a zařízení AČR z celé republiky.

„Přes náročnost přípravy a provedení přehlídky jde o naprosto unikátní záležitost a veřejnost bude mít jedinečnou možnost vidět na jednom místě to nejlepší, čím se může současná moderní česká armáda chlubit,“ uvedl generálporučík Baloun a pokračoval: „Prezentace složek Integrovaného záchranného systému je symbolem spolupráce armády a IZS a potvrzuje, že tato země a její obyvatelé jsou v těch nejlepších rukou profesionálů. I proto nám jistě veřejnost odpustí určitá dopravní a bezpečnostní omezení, která si tak náročná akce vyžaduje.“

Doplnil, že samotná příprava na akce spojené se stým výročím založení Československa, v nichž přijala účast AČR, byla zahájena už před dvěma roky. Zapojí se do ní 4 357 osob a 236 kusů techniky.

Statické ukázky

Součástí oslav bude také doprovodný program v klidové zóně na pražské Letné, kde si bude moci veřejnost od pátku 26. až do neděle 28. října včetně prohlédnout statické ukázky. Také zde se společně s armádní současnou i historickou technikou představí i technika Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, Městské policie hl. m. Prahy a Celní správy ČR, a to od roku 1918 do současnosti. Bude se jednat o stoletý průřez historií. Dohromady půjde o 153 kusů techniky a na statických ukázkách se bude podílet dva tisíce osob.

Zástupce Dopravního podniku hl. města Prahy Miloš Trnka informoval o posílení dopravy na trase metra A a o odklonu linek tramvají a objízdných trasách kolem Evropské třídy. Více informací o pražskédopravě najdete ZDE.

Místostarosta Městské části Praha 6 Jan Lacinazase představil doprovodné akce, která tato městská část připravuje na Dejvické třídě, která se stane spojnicí s Vítězným náměstím. Zde se představí celá řada hudebních skupin a nebude chybět ani výstava, kterou Praha 6 připravila ke stoletému výročí ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem. Na nádraží v Dejvicích bude možnost vidět repliku historického Legiovlaku.

Bližší podrobnosti o zapojení armády a dalších zainteresovaných složek, včetně seznamu nejvýznamnější techniky, která se bude prezentovat na přehlídce či na Letné, najdete v příloze. Další aktuality jsou k dispozici na specializované webové stránce ZDE.

autor: Tisková zpráva