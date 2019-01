Ministerstvo práce a sociálních věcí: Reakce na závěry kontroly NKÚ

Zajištění výplaty nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti v ročním objemu cca 80 miliard Kč prostřednictvím funkčních informačních systémů bylo a je resortní prioritou, která se dotýká velkého množství klientů sociálního systému. MPSV si je vědomo minulých nedostatků a aktivně je řeší. Byla provedena celková personální reorganizace i revize řízení IT projektů, nastaven nový harmonogram, zafixován rozsah projektů nezbytný pro nasazení systémů do produkčního prostředí i stanoven pevný finanční rámec. Ministryně Jana Maláčová označila nasazení agendových aplikací nejpozději do konce roku 2020 za jednu ze svých hlavních priorit.

„Fungování IT na Ministerstvu práce a sociálních věcí patří mezi mé priority. Momentálně se soustředíme na personální stabilizaci sekce ICT, která byla po novém roce reorganizována. Do dvou let pak chceme uskutečnit přechod na nově vysoutěžené plně funkční IT systémy bez dodatečných nákladů na státní rozpočet,“ upozornila ministryně Maláčová.

K zajištění nápravy a ke stabilizaci provozu ICT prostředí MPSV provedlo mimo jiné následující kroky:

Reorganizace projektového řízení přechodu na nové agendové a další podpůrné systémy;

Zpracování „bezpečného“ harmonogramu, který umožní komplexní otestování nasazované IT architektury i uživatelské funkčnosti IT systémů;

Ustanovení řídící kontrolní skupiny složené z nejvyššího vedení resortu MPSV, která bude pravidelně kontrolovat aktuální stav plnění harmonogramu a rozpočtu přechodu na nové agendové a podpůrné systémy.

Psali jsme: NKÚ: Resort MPSV porušil rozpočtovou kázeň za 737 milionů korun Ministryně Maláčová: Budeme pokračovat v podpoře veřejně prospěšných prací MPSV bude hledat tři náměstky, po systemizaci jsou posty volné MPSV: Ne o nás bez nás. Na mezinárodní konferenci diskutovali děti i mladí dospělí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva