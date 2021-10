Ministerstvo průmyslu a obchodu: Opatření z Národního akčního plánu čisté mobility se daří plnit

reklama

„Z materiálu vyplývá, že většina opatření se průběžně plní, nebo jsou už splněna,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Zavedli jsme tak například nulovou sazbu mýtného za znečištění ovzduší u vozidel s emisní třídou VI poháněných zemním plynem nebo biometanem, a vodíková auta s palivovým článkem jsou stejně jako elektromobily osvobozena od silniční daně.“ Anketa Je v pořádku spekulovat o sesazení prezidenta Zemana ze zdravotních důvodů? Ano, mělo by se nad tím uvažovat 5% Ne, je to hyenismus 94% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3978 lidí

„Velkou tuzemskou prioritou je využívat vodík v dálkové nákladní dopravě, autobusové dopravě a také pro osobní vozidla. Do konce roku by tak měly být v ČR otevřeny první dvě vodíkové plnící stanice,“ říká zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodík Petr Mervart.

Od 1. ledna loňského roku je také účinná vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, která uvádí elektřinu jako palivo a nastavuje cenu za dobitou kWh.

Materiál, který dnes schválila vláda, obsahuje detailní plnění opatření aktualizace NAP CM i přehled o čerpání finančních zdrojů z evropských i národních programů. Uvádí také registrace vozidel na alternativní pohon v EU v roce 2020, popisuje rozvoj související infrastruktury plnicích a dobíjecích stanic, spotřebu klasických a alternativních paliv a vývoj výběru spotřební a silniční daně.

„Podle Národního akčního plánu čistá mobilita očekáváme, že u nás do roku 2030 bude jezdit 220 až 500 tisíc plně elektrických vozidel, do té doby by také mělo vzniknout 19 - 35 000 dobíjecích bodů, zejména těch rychlodobíjecích,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro průmysl a stavebnictví Eduard Muřický a dodává: „S rozvojem elektromobility by mohlo pomoci také dnes uzavřené memorandum, v němž se mimo jiné deklaruje, že účastníci společného prohlášení vidí potenciál zajistit do roku 2025 výstavbu odpovídajícího počtu dobíjecích bodů, a významně tak přispět k naplnění strategického cíle stanoveného Národního akčního plánu čisté mobility pro rok 2025.“

Společné prohlášení podepsaly Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Správa železnic, Ředitelství silnic a dálnic, Ředitelství vodních cest, společnosti ČEZ a ŠKODA AUTO.

Co se týče podpory čisté mobility, v roce 2020 byly dále vypsány poslední výzvy z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v gesci MPO. Celková alokace pěti výzev dosáhla 0,64 mld. Kč. Do konce roku 2020 se proplatilo pořízení 386 elektromobilů a 164 dobíjecích stanic (118 pomalých a 46 rychlých) za 116,3 mil. Kč. Celkem by se tak mělo podpořit pořízení cca 1 100 elektromobilů a 465 dobíjecích stanic (357 pomalých a 108 rychlých).

Z Operačního programu Doprava se dále vypsaly výzvy na podporu výstavby veřejných dobíjecích stanic a plnících stanic na vodík, CNG a LNG. Také se realizovaly projekty na základě 3 výzev z Integrovaného regionálního operačního programu, který podporuje nákup elektrobusů a autobusů na CNG, trolejbusů a tramvají. V Národním programu Životní prostředí došlo k prodloužení lhůty pro podávání projektů ve 3. výzvě na podporu nákupu elektromobilů, plug-in hybridů a hybridů a vozidel na CNG pro kraje, města a jim podřízené organizace.

Psali jsme: MPO a CzechInvest podpoří technologickou inkubaci 250 inovativních start-upů Ministerstvo průmyslu a obchodu: Další dohoda o energetických úsporách. S MPO ji uzavřela PRE MPO: Balíček Fit for 55 nesmí znevýhodnit průmyslové státy MPO: V sanaci odvalu Heřmanice lze podle expertů pokračovat způsobem, který navrhlo DIAMO

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.