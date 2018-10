Ministerstvo spravedlnosti se otevírá veřejnosti

Ministerstvo spravedlnosti připravilo v rámci akce Společné století možnost prohlídky budovy resortu. Díky tomu se tak můžete podívat do budovy, která veřejnosti zůstává běžně uzavřená a navíc se víc dozvědět o činnosti Ministerstva spravedlnosti. Prohlídka se uskuteční v sobotu 27. října 2018, tedy den před oslavami 100 let od vzniku Československé republiky.

První návštěvníci mohou nahlédnout do budovy ministerstva v 10.00 hodin. Kromě komentované prohlídky jsme pro Vás ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR připravili malou výstavu. Ta umožní částečně nahlédnout za zdi věznic. K vidění budou donucovací prostředky, které používají příslušníci ve službě, zakázané předměty, které si vězni vyrábějí nebo jsou zachyceny při pašování do věznic, co všechno jsou někteří odsouzení schopni spolknout a mnoho dalších zajímavostí z Vězeňské služby ČR.

Prohlídková trasa zahrne foyer budovy, jednací prostory ministerstva, pracovnu ministra spravedlnosti Jana Kněžínka a velkou zasedací místnost, kde bude k vidění zmiňovaná výstava.

V případě, že máte zájem navštívit komentovanou prohlídku sídla spravedlnosti v ulici Vyšehradská 16, Praha 2, vyplňte následující formulář. Počkejte na potvrzení a instrukce, které Vám přijdou e-mailem. Kromě preferovaného času prohlídky uveďte také Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Prohlídky trvají cca 30 minut.

Den otevřených dveří Ministerstva spravedlnosti

Sobota 27. října 2018 od 10.00 – 14.00 hodin, Vyšehradská 16, Praha

Při vstupu do budovy bude nutné se prokázat průkazem totožnosti

Prohlídka je možná pouze po předchozí rezervaci - zde

autor: Tisková zpráva