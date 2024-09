Ministerstvo vnitra opět připravilo volební videa v českém znakovém jazyce

Způsob a průběh hlasování, podoba hlasovacího lístku, hlasování na voličský průkaz a do volební schránky nebo specifika voleb do Senátu. Tyto a další informace k letošním volbám najdou neslyšící v sérii videí, které v českém znakovém jazyce vytvořila pro Ministerstvo vnitra (MV) společnost Deaf Friendly. MV neslyšícím informace o průběhu voleb pravidelně zpřístupňuje od roku 2019. Videa pro zářijové volby do zastupitelstev krajů jsou ZDE, videa pro volby do Senátu ZDE.

"Moc dobře si uvědomujeme, že pro neslyšící není čeština mateřským jazykem a napsané informace nemusí být úplně srozumitelné. Proto vnitro už několik let nabízí nejdůležitější informace k volbám i v českém znakovém jazyce," říká vrchní ředitel sekce legislativy a státní správy MV Petr Vokáč.

Český znakový jazyk totiž nevychází z češtiny, a mnoho neslyšících tak může mít problém porozumět psanému textu. Volební videa není nutné složitě vyhledávat. Neslyšící si mohou videa v českém znakovém jazyce zobrazit pomocí QR kódu, který je na tištěném letáku, doručeném všem voličům do schránky v obálce spolu s hlasovacími lístky.

MV voliče v českém znakovém jazyce informuje, které volby se konají, v jakém termínu a časech a podle kterých pravidel se volí. Hlasovací lístky do českého znakového jazyka nejsou přeloženy, protože obsahují jen názvy volebních stran a jména kandidátů. Stejně tak MV do českého znakového jazyka nepřekládá volební programy jednotlivých volebních stran či subjektů, neboť za jejich obsah odpovídají volební strany.

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu se konají 20. a 21. září 2024, případné druhé kolo voleb do Senátu 27. a 28. září 2024.

