ČR bude podporovat diskuzi o nalezení společného postupu v rámci EU vůči Saúdské Arábii. Součástí diskuze s partnery v EU by měla být celá škála opatření, včetně možného omezení vývozu smrtícího vojenského materiálu a materiálu, který by mohl být zneužit k mučení či jinému nelidskému zacházení, až do úplného vyšetření incidentu.

