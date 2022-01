Ministerstvo zahraničí: Rumunsko je nově oranžové, do Bulharska pouze s očkováním i testem

Přinášíme pravidelný souhrn změn, týkajících se cestování do zahraničí a následných návratů do ČR. Tzv. cestovatelský semafor aktualizuje každý týden Ministerstvo zdravotnictví na základě dat ECDC.

Od pondělí 10. ledna 2022 bude nově Rumunsko zařazeno mezi země se středním rizikem nákazy, doposud bylo v zelené kategorii. V reakci na zhoršující se epidemiologickou situaci zpřísňuje řada evropských zemí svá opatření. Jde zejména o nutnost disponovat certifikátem o dokončeném očkování, ale také negativním testem. Nadále také platí varování MZV pro cesty do Kazachstánu.

Změny v cestovatelském semaforu

Nový seznam zemí podle míry rizika nákazy aktualizovaný Ministerstvem zdravotnictví bude účinný od pondělí 10. ledna 2022. Ke zpřísnění podmínek dojde v případě Rumunska, které se zařadí do oranžové kategorie, tedy státy se středním rizikem nákazy. Finsko, Lotyšsko a Azorské ostrovy budou v tmavě červené kategorii, v červené skupině států bude nově Polsko a Německo. V těchto případech nicméně jinou kategorizací nedochází ke změně pravidel. Kompletní informace k podmínkám návratu do ČR pravidelně aktualizujeme na webu MZV ZDE. Zároveň připomínáme, že z důvodu šíření varianty omikron jsou stanovena přísnější pravidla pro vstup cizinců na území ČR (více ZDE).

Zpřísňují se epidemiologická opatření v řadě zemí

Bulharsko: Od pátku 7. ledna 2022 musí všichni, kdo přijíždějí do Bulharska z České republiky a dalších zemí v „červené zóně“ před vstupem do země (i před vstupem do letadla) předložit platný certifikát očkování či uzdravení z nemoci covid-19. Současně bude nově nutné zároveň disponovat i negativním výsledkem PCR testu ne staršího než 72 hodin. Neočkovaní nebudou do země vpuštěni. Výjimka se vztahuje pouze na rezidenty a děti do 12 let. Opatření sleduje na svých stránkách velvyslanectví v Sofii ZDE.

Rakousko: V rámci nových opatření dojde k posílení kontrol potvrzení o naočkování či prodělání nemoci covid-19. Od 11. ledna 2022 musí bezinfekčnost u svých zákazníků ověřovat i obchody (s výjimkou obchodů se základními potřebami). V tento den začíná platit povinnost nosit respirátor třídy FFP2 i ve venkovních prostorách za předpokladu, že nelze dodržet odstup od dalších osob větší než 2 metry. Pro naočkované dvěma dávkami se platnost vakcinačního certifikátu od 1. února zkracuje na 6 měsíců od naočkování. Veškeré informace jsou dostupné na webu naší ambasády ve Vídni ZDE.

Itálie: Od pondělí 10. ledna 2022 bude evropský certifikát o očkování či uzdravení z nemoci covid-19 vyžadován i pro ubytování v hotelech, cestování veřejnou dopravou, vstupy do lyžařských areálů a mnohé další aktivity. Znamená to, že již nebude pro prokázání bezinfekčnosti stačit negativní výsledek testu. Výjimkou jsou děti do dvanácti let, které certifikát předkládat nemusí. Podrobná pravidla k cestování do Itálie jsou k dispozici na webu ambasády v Římě ZDE.

Varování MZV v souvislosti s cestami do Kazachstánu

V souvislosti se situací v Kazachstánu platí ve městech Almaty, Nur-Sultan a oblastech Mangistauské a Almatinské výjimečný stav. Českým občanům proto doporučujeme zvýšenou obezřetnost. Doporučujeme vyhýbat se místům, kde mohou probíhat demonstrace, především před vládními a veřejnými budovami. Doporučujeme také českým občanům, kteří se v Kazachstánu nacházejí, aby se zaregistrovali v aplikaci DROZD (ZDE). Doporučení MZV včetně kontaktu na příslušný zastupitelský úřad pro cesty do Kazachstánu k dispozici ZDE.

