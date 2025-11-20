Ministerstvo zdravotnictví: Nová výzva pro další oblast reformy péče duševní zdraví

Tisková zpráva

V Operačnímu programu Zaměstnanost plus byla vyhlášena výzva č. 108 o objemu 140 milionů korun.

Tyto prostředky míří do psychiatrických nemocnic a stávajících center duševního zdraví, kde mají přispět k dalšímu rozvoji těchto služeb. U psychiatrických nemocnic mají např. motivovat k rozvoji dobrovolnických aktivit, peerských programů, ale zejména k realizaci důležitých kroků v transformaci těchto zařízení. Kromě zavedených služeb však tato výzva cílí i na žadatele, kteří chtějí založit denní stacionáře, a to jak pro dospělé, tak pro dětské pacienty.

„Tato výzva představuje jeden z nejdůležitějších výstupů našich snah o pokrok v reformě péče o duševní zdraví, poskytovatelé péče si mohou sáhnout na prostředky, díky nimž se budou moci rozvíjet v oblastech, které oni sami vnímají jako prioritní. Dotace to navíc bude poměrně jednoduchá a jsem moc rád, že Ministerstvo práce a sociálních věcí nám umožnilo výzvu takto nastavit,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Projektové žádosti je možné předkládat od 2. prosince 2025 do 29. května 2026.

Výzva č. 108 navazuje na výzvu č. 103, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo na začátku června, a která podpoří vznik nových center duševního zdraví. Příjem žádostí startuje už 19. listopadu. Dle zájmu potenciálních žadatelů lze předpokládat, že díky podpoře z EU fondů vznikne až 20 nových center duševního zdraví.

Více informací najdete ZDE a ZDE.

