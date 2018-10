Ministerstvo zemědělství: Kvůli suchu je možné vynechat druhou seč nebo pastvu

20.10.2018 16:59

Vzhledem k letošnímu suchu je možné na zasažené díly půdních bloků, zařazené v rámci Agroenvironmentálně-klimatického opatření (AEKO) do podopatření ošetřování travních porostů nebo zařazených do opatření Ekologické zemědělství (EZ), podat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) oznámení zásahu vyšší moci, a to suchem.