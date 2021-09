Ministerstvo životního prostředí: Reportéři ČT opět plní manipulace

reklama

Ministerstvo životního prostředí se ohrazuje proti včerejší manipulativní a lživé reportáži v pořadu Reportéři ČT (ZDE) k problematice ukládání odpadu na skládky a doměřování poplatků městu Čáslav a dalším obcím po celé České republice. V duchu „účel světí prostředky“ se reportéři neštítí úmyslně zamlčovat klíčová fakta, neuvádět celou pravdu tak, aby před nadcházejícími volbami mohli pošpinit ministra životního prostředí a jím vedené ministerstvo.

V reportáži tak nezazněly skutečnosti, které dokazují, že Ministerstvo životního prostředí i ministr životního prostředí brání zájmy obcí, a ne soukromého vlastníka skládkařské společnosti AVE, protože:

kauzou krácení poplatků za navážení odpadu na skládky, za které společnost AVE neodvedla poplatky obcím a státu, se MŽP zabývá již několik let,

pozměňovacím návrhem poslance ODS Zahradníka, který byl odhlasován při schvalování nového odpadového zákona, nelze zpětně tyto neuhrazené poplatky po skládkařích vymáhat,

ministr životního prostředí hlasoval ve Sněmovně proti tomuto návrhu, ministerstvo životního prostředí v každém poslaneckém výboru, kde se návrh projednával, vystoupilo proti návrhu a upozorňovalo na jeho toxičnost, ne-li neústavnost,

MŽP vedené ministrem Brabcem doporučilo Vládě ČR, aby se připojila k návrhu ústavní žaloby senátorů proti tomuto návrhu tak, aby obce mohly získat své finanční nároky zpět. Toto reportér Bártek v reportáži naprosto pominul, byť o tom byl prokazatelně informován.

Aktuálně běží stovky správních řízení, ve kterých obce, na jejichž území leží skládka, nárokují vyplacení poplatků za navezené odpady vůči původcům odpadu - tedy rovněž vůči jiným obcím v postavení původce odpadů. Ministerstvo životního prostředí vstupuje do řízení na straně odvolacího orgánu. Ministerstvo životního prostředí proto upozornilo redaktora Bártka, že se nebude k těmto živým řízením vyjadřovat. A už vůbec se k nim nebude vyjadřovat ministr životního prostředí, který do těchto řízení nijak nevstupuje, a tudíž nebude problematiku politizovat, což byl ovšem zjevně cíl redakce Reportérů ČT, vzhledem k nadcházejícím volbám.

Jedním takovým řízením, kde ministerstvo rozhodovalo na pozici odvolacího orgánu bylo v reportáži zmíněných 130 milionů nárokovaných městem Čáslav za ušlé poplatky za svoz odpadu na místní skládku. MŽP muselo Krajskému úřadu Středočeského kraje už 11. listopadu 2020 vrátit jeho rozhodnutí o přiznání doměřených poplatků pro hrubé chyby a nezákonnosti ve správním řízení. Ministerstvo rozhodnutí ani nezměnilo ani nerozhodlo jinak, ale vrátilo ho kraji, aby rozhodl znovu a správně, bez chyb. To neznamená, jak se snažila přesvědčit diváky reportáž, že se MŽP postavilo na stranu soukromé firmy. Jedná se o běžící řízení, tzn. že město má stále šanci získat tyto prostředky.

Krajský úřad měl už 10 měsíců na to, aby hrubé nezákonnosti, které v jeho rozhodnutí byly, odstranil a rozhodnul znovu. Místo toho 3 týdny před volbami zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje v reportáži neoprávněně a nepravdivě kritizuje ministerstvo životního prostředí s tím, že rozhodnutí je na straně MŽP.

Navíc, kontrola provozu skládky má být pravidelně činěna Městským úřadem v Čáslavi a krajským úřadem, a z proběhlého správního řízení jednoznačně vyplynulo, že takovou kontrolu město Čáslav ani kraj dlouhodobě nedělají. Pokud Městský úřad Čáslav, a to ve svém vlastním zájmu, pravidelně neprováděl kontroly, přispěl svým vlastním nekonáním k nevyhovujícímu stavu ve výběru poplatků za odpady ukládané na skládku Čáslav. Totéž se týká absence takových kontrol ze strany krajského úřadu. Proto také krajský úřad nemohl podložit své správní rozhodnutí jednoznačnými důkazy a jeho rozhodnutí ministerstvo muselo pro hrubou nezákonnost zrušit a vrátit kraji k novému projednání a rozhodnutí.

Ministerstvo životního prostředí rozhoduje v souladu se zákony této republiky. Kdyby potvrdilo nezákonné rozhodnutí krajského úřadu, bylo by to právě ministerstvo životního prostředí, které by bylo žalované u soudu, a pokud by prohrálo, muselo by vyplatit soukromé firmě navíc ještě náhradu řízení a škody, to vše za nezákonné rozhodnutí krajského úřadu!

Ministerstvo životního prostředí se s firmou AVE naopak soudí v jiných případech, kdy byl prokazatelně porušen zákon a závěry správního řízení jsou nezpochybnitelné. V reportáži to potvrzuje Česká inspekce životního prostředí. Některá rozhodnutí, která v minulosti Česká inspekce životního prostředí vydala a MŽP je potvrdilo v odvolacím řízení pro jejich věcnou i procesní správnost, byla napadena společností AVE u soudu. V naprosté většině tyto soudní spory pak Ministerstvo životního prostředí dosud vyhrálo a společnost musela zaplatit nemalé pokuty. To jasně dokazuje, že MŽP stojí na straně práva. A ne na straně „komu se to zrovna hodí“, jak to dělají v pořadu Reportéři ČT.

