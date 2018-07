Ministr Brabec: Česká republika zavádí zákaz vývozu tygrů do zemí mimo EU

Od dnešního dne nebude z České republiky možný vývoz tygrů do třetích zemí pro komerční účely. Dnes v pravé poledne to deklaroval ministr životního prostředí Richard Brabec a zákaz je tak okamžitě platný.

Zákaz přichází v souvislosti s aktuálně doloženým případem nelegálního nakládání s tygry a tygřími produkty pro asijské trhy a současně symbolicky před Mezinárodním dnem tygrů, který letos připadne na tuto neděli. Zákaz vývozu reaguje nejen na aktuální vývoj v ČR, ale i na rezoluci konference států zapojených do mezinárodní úmluvy CITES, která volá po přísnějších opatřeních k ochraně tygrů a velkých kočkovitých šelem. V České republice je bezpochyby potřeba zpřísnit pravidla pro chov nejenom tygrů, ale obecně velkých kočkovitých šelem.

„Ve chvíli, kdy jsou z České republiky tygři vyvezeni, nemáme již nad nimi další možnost kontroly. S ohledem na zaznamenané bezprecedentní případy zabíjení tygrů a nelegálního obchodu s nimi, proto nechceme v jakémkoliv případě usnadňovat jejich vývoz právě do zemí, kde je poptávka po tygřích preparátech. Zákaz vývozu tygrů pro komerční účely do zemí mimo EU je okamžitě platný,“ oznámil dnes ministr Brabec.

Obdobně přísné a rychlé opatření v podobě deklarace státu k zákazu komerčního využívání kvůli nelegálnímu obchodu bylo před třemi lety přijato ze strany ministerstva i k vývozu slonoviny.

Vyvážet tygry mimo Českou republiku je možné za určitých podmínek na základě evropských předpisů. V Česku podmínky vývozu upravuje rovněž zákon o obchodování s ohroženými druhy. Mimo zoologické zahrady je zatím možné tygry odchované v zajetí vyvážet i do soukromých chovů pro komerční účely. Ode dneška díky deklaraci státu platí, že vývoz tygrů do zemí mimo EU bude zakázán. Jako výjimka zůstane pouze vývoz do zoologických zahrad, kde bude garantováno, že o zvířata bude dobře postaráno.

Ministerstvo zemědělství nyní řeší zpřísnění podmínek chovu velkých šelem v rámci novely zákona na ochranu zvířat proti týrání. Ministerstvo životního prostředí je připraveno se na úpravě tohoto zákona aktivně podílet, zároveň se bude s příslušnými orgány CITES zabývat možností dalšího zpřísnění legislativy v oblasti obchodování s ohroženými druhy.

Úplný zákaz chovu tygrů v soukromých chovech, který de facto znamená zákaz komerčního nakládání a obchodování s tygry platí v řadě zemí EU (např. Bulharsko, Francie, Itálie, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko).

