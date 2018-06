Moravskoslezský kraj: K návštěvě lákají další dvě nové aplikace

Mapová aplikace Otevřené chrámy zve do zpřístupněných kostelů s průvodcovskou službou. Druhá aplikace Autokempy obsahuje seznam autokempů v Moravskoslezském kraji. Stejně jako předchozí aplikace o pivovarech a památkách jsou aplikace zdarma dostupné na krajských stránkách a to bez nutnosti instalace. Jejich autorem je opět zaměstnanec krajského úřadu Radim Fojtík.

Autor využil aplikaci Story Maps, která umožňuje spojit mapy s textem, nápaditými obrázky a multimédii. Je to jednoduchý, ale účinný a atraktivní způsob, jak lidem nabídnout příběhy či zážitky z Moravskoslezského kraje.

Aplikace Otevřené chrámy zve k návštěvě celkem 33 sakrálních památek v kraji. Zájemci si tyto památky mohou prohlédnout v čase mimo pravidelných bohoslužeb, na všech místech se návštěvníkům věnuje vyškolený průvodce a vstup je bezplatný. Nová aplikace tuto akci zviditelňuje. Smyslem aplikace je spojit jednotlivé kostely s mapou. Lidé tak ve svém mobilu nebo tabletu vidí fotografii památky, dozví se, kdy mohou kostel navštívit a mohou se prokliknout k dalším informacím. „Vloni měla akce Otevřené chrámy skvělou návštěvnost. Kostely a poutní místa si přišlo prohlédnout přes 130 tisíc lidí. Pokud tato nová aplikace naláká další návštěvníky, bude to skvělé. V Moravskoslezském kraji máme spoustu pozoruhodných duchovních míst, které si pozornost určitě zaslouží,“ řekl 1. náměstek hejtmana kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

Druhá mapová aplikace nabízí přehled autokempů v kraji. Turisté se díky ní mohou podívat, jak to v kempu a jeho okolí vypadá a jaké služby kemp nabízí. Například zda je v něm wifi připojení, restaurace, zda se do něj smí i se psem nebo jestli se v kempu dá platit kartou. „Návštěvnost Moravskoslezského kraje stále narůstá. V roce 2017 k nám přijelo a ubytovalo se skoro 900 tisíc hostů. Byli bychom rádi, kdyby se hranice milionu návštěvníků prolomila už napřesrok. Aplikaci o autokempech fandím, za každé zviditelnění turistických možností našeho kraje jsem opravdu rád,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro cestovní ruch Jan Krkoška a dodal, že po prohlédnutí aplikace dostal chuť zase po letech někam pod stan vyrazit. „Mám malého syna a myslím, že by byl z výletu do některého z autokempů nadšený,“ řekl náměstek Jan Krkoška.

Obě nové aplikace, stejně jako ty předchozí o pivovarech a kulturních památkách, se nemusí stahovat. Stačí jen mít internetové připojení. „Příprava aplikací mě baví čím dál více, poznávám přitom další a další místa Moravskoslezského kraje, které stojí za to navštívit. Budu rád, když si lidé díky těmto aplikacím udělají nějaký hezký výlet a připomenou si, jak je u nás krásně,“ uzavřel autor aplikací Radim Fojtík.

Odkazy na aplikace umístěné na webových stránkách kraje:

PIVOVARY ZDE

KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE ZDE

KEMPY ZDE

CHRÁMY ZDE

Psali jsme: Moravskoslezský kraj: Školní statek v Opavě prochází rozsáhlou modernizací Moravskoslezský kraj: V krajské školce teklo šampaňské proudem Moravskoslezský kraj: Do muzea se můžete podívat i v noci Moravskoslezský kraj poděkoval lidem, kteří pečují o své blízké

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva