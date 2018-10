Moravskoslezský kraj: Krajský cyklistický tým vyšlapal první místo pro Gábinu

Cestu dlouhou 2222 kilometrů charitativního Metrostav Handy Maratonu ujel krajský cyklistický tým za 83,5 hodiny. Znamená to první místo mezi čtyřčlennými týmy. Celkově tým zaměstnanců Moravskoslezského kraje, který v neskutečném vedru šlapal pro svou patronku Gábinu, skončil na čtvrtém místě.

Horko, šílené horko, to jsou nejčastější slova členů krajského cyklistického týmu (Tomáš Kotyza, Jan Filgas, Gabriela Vysocká, Jiří Zdrálek), který se letos zúčastnil charitativního Metrostav Handy Maratonu. Závod, který vedl napříč čtrnácti kraji s výjezdem do Rakouska, odstartoval 31. července a trval do 4. srpna. Účastnit se ho mohly čtyř nebo osmičlenné cyklistické týmy, v nichž musel být minimálně jeden člověk s jakýmkoli druhem postižení. Náročnou 2222 kilometrovou trasu musely týmy zvládnout v limitu 111 hodin. Patronkou týmu byla pětadvacetiletá Gabriela Petřkovská, kterou úraz a následná těžká operace mozku upoutaly na invalidní vozík a rehabilituje v Hrabyni.

„Chtěli jsme pro ni vyšlapat peníze, aby si mohla dopřát zážitkový rekondiční pobyt. Závod je vždycky těžký, letos byl díky vedru extrémní. Přiznávám, že jsme si sáhli na dno. Velkou inspirací ale pro nás byl Jiří Zdrálek, který jel s námi a zátěž zvládl i se svým handicapem. Děkuji za podporu všem, kdo nám fandili, doprovodnému týmu i našim partnerům, společnostem Madeja sport a NET4GAS,“ uvedl ředitel krajského úřadu a kapitán týmu Tomáš Kotyza.

Krajské cyklisty podpořili i zaměstnanci krajského úřadu a veřejnost. Ve čtvrtek 2. srpna na dvou rotopedech umístěných ve stánku před úřadem pro Gábinu ujeli 363 kilometrů. Pro Gábinu to znamená 36 300 korun na další rehabilitaci. Kraj totiž každý vyšlapaný kilometr promění na stokorunu.

„Jsem rád, že jsme dokázali, že nehandicapovaní a lidé s handicapem mohou společně tvořit jeden fungující tým, který má šanci obstát i v extrémních podmínkách,“ dodal ředitel úřadu Tomáš Kotyza.

autor: Tisková zpráva