Moravskoslezský kraj: Nová autobusová linka usnadní spojení z Novojičínska k dálkovým vlakům

reklama

Usnadní tak cestujícím spojení z této části Moravskoslezského kraje k dálkovým vlakům, zejména do Prahy. Společnost KODIS připravuje i další novinky ve veřejné dopravě. „Obyvatelé Kopřivnice, Nového Jičína, Příbora a okolních obcí dlouho volali po lepším napojení na hlavní železniční koridor. Na přípravě autobusové linky 927 pracovala společnost Koordinátor ODIS od loňského roku, její start ale odsunula koronavirová pandemie. Jezdit bude pouze na objednávku,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu Radek Podstawka.

Dodal, že nová linka bude mít sedm párů spojů v pracovní dny a dva páry spojů v neděli. Ráno bude primárně zajišťovat návozy do Hranic k vlakům do Prahy a odpoledne a večer odvoz cestujících od vlaků přijíždějících z hlavního města. „V Hranicích bude autobus zastavovat na autobusovém nádraží, které je poblíž vlakového. Spoje budou čekat na zpožděné přípojné vlaky maximálně 30 minut a odjedou 10 minut po jejich skutečném příjezdu,“ upřesnil náměstek hejtmana Radek Podstawka.

„Na lince jsme zavedli objednávkový systém. Je to proto, aby autobus zbytečně nezajížděl na zastávky, na kterých není aktuálně poptávka po přepravě. Pokud si spoj nikdo neobjedná, nepojede vůbec. Autobus tedy obslouží pouze ty zastávky, ze kterých budou provedeny objednávky. Objednávat spoj mohou cestující přes mobilní aplikaci ODISapka nebo telefonicky na čísle 773 605 066, a to nejpozději hodinu před plánovaným odjezdem z výchozí zastávky,“ řekl jednatel společnosti KODIS Aleš Stejskal s tím, že na této lince bude platit běžný tarif ODIS.

„Jsme rádi, že jsme společně s krajem a KODISem připravili k realizaci linku, která usnadní našim občanům cestování nejen do Prahy,“ řekl místostarosta Příboru Pavel Netušil.

„Novou autobusovou linku do Hranic velmi vítáme, protože naše města napojí na hlavní železniční trať. Dosud bylo nutné při cestě do Prahy až na výjimky dvakrát přestupovat, nyní to bude možné jen s jedním přestupem, navíc s jistotou, že autobusy budou na zpožděné vlaky čekat," doplnil místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Nová linka 927 bude v pilotním provozu, který financuje Moravskoslezský kraj s přispěním Nového Jičína, Kopřivnice a Příbora, fungovat do 28. února 2022. Pokud se osvědčí, bude jezdit i po tomto datu.

Do Petrovic u Karviné elektrickými vlaky

Anketa Mají Piráti kvalitní program pro seniory? Ano 1% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 619 lidí

Ke změnám organizace dopravní obsluhy dojde na podzim také v Dětmarovicích a Petrovicích u Karviné. Místo motoráčků linky S21, navazujících v Dětmarovicích na vlaky linky S2, budou po trati vedeny přímé vlaky linky S4, a to minimálně z nebo do Bohumína. Provoz bude zajišťován moderními elektrickými jednotkami RegioPanter. (Od září do ukončení výluky bude provoz linky S4 ve vyloučeném úseku nahrazen náhradní autobusovou dopravou.)

Některé málo vytížené vlakové spoje budou nahrazeny prodlouženou autobusovou linkou č. 537, která bude u dětmarovického nádraží navazovat na vlaky linky S2. Vybrané spoje této linky pak budou vedeny také do Orlové, čímž získají Petrovice u Karviné nově přímé spojení s tímto třicetitisícovým městem.

Do klimkovických sanatorií nově linkou 76

S většími změnami ve veřejné autobusové dopravě by měli počítat cestující v městských ostravských obvodech Krásné Pole a v Polance nad Odrou, také ve městě Klimkovice.

Linka č. 46 nepojede přes Krásné Pole jako doposud okružní jízdou, ale povede ze zastávky Krásné Pole,střed přes zastávky Záuliční, Krásné Pole,Družební, Krásné Pole,škola, přes novou zastávku Pohoří až na konečnou zastávku Krásné Pole, umístěnou u stejnojmenné tramvajové zastávky. Zpětná trasa povede ze zastávky Krásné Pole přes zastávku Pohoří na zastávku Hájkovická a dále v dnešní trase přes zastávky Záuliční, Krásné Pole,Družební a Krásné Pole,střed směrem do Poruby, Svinova, resp. Polanky nad Odrou. Touto úpravou dojde nejen k obsloužení další podstatné části ostravského obvodu Krásné Pole, ale také ke stabilizaci jízdního řádu linky č. 46. Případné zpoždění ve směru z Poruby tak už neovlivní zpáteční spoj.

Na základě dlouhodobého požadavku Polanky nad Odrou a Klimkovic bude významně posílena přímá doprava mezi těmito lokalitami. Kromě linky č. 46, která bude vedena po své stávající trase, tu budou jezdit také linky č. 59, 64 a 76.

Linka č. 76 bude nově vedena po trase ze Svinova přes Janovou do Polanky,střed a dále přes zastávku Polanka do Klimkovic na zastávku Sanatoria. Stane se tak novou páteřní linkou pro tuto oblast. Ve špičce ji bude doplňovat linka č. 64, která bude vedená v původní přímé trase ze Svinova přes Janovou do Klimkovic. Linka č. 59 bude oproti současnému stavu prodloužena z Polanky přes Klimkovice a Janovou do Svinova a nahradí tak dnešní linku č. 53, která bude zrušena.

Kvůli rekonstrukci silnice II/478 mezi Starou Bělou a Polankou bude od 1.9. až do 30.11. linka č. 59 rozdělena na dvě části: 59A (Mírové náměstí – Proskovice) a 59B (Hraničky – Klimkovice – Svinov,mosty). Linkové vedení a jízdní řády příměstských autobusových linek vedených v relacích Klimkovice – Poruba a Klimkovice – Svinov se nemění.

Veškeré jízdní řády budou včas zveřejněny na webu ZDE.

Psali jsme: Moravskoslezský kraj přispěje obcím na opravu cest, poškozených kvůli kůrovci Moravskoslezský kraj: Průmyslové školy dostanou vybavení pro supermoderní výuku Moravskoslezský kraj: Dny rodin opět podpoří pěstounství a nabídnou zábavný program pro rodiny Moravskoslezský kraj: Lepší bydlení a kvalitnější sociální služba pro handicapované

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.