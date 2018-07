Moravskoslezský kraj: Vratimovské kaly se začnou likvidovat

Skládku s téměř sedmi tisíci tunami kalů, které několik let znečišťují životní prostředí a obtěžují obyvatele Vratimova, dnes předali zástupci Moravskoslezského kraje sdružení firem SUEZ Využití zdrojů a.s. a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., aby ji zlikvidovaly. Do konce roku se tak město Vratimov zbaví velké ekologické zátěže.