Muzeum Karlovy Vary: Nová expozice přivítala desetitisícího návštěvníka

Od ředitelky Muzea Karlovy Vary Lenky Zubačové obdrželi návštěvníci ze sousedního Plzeňského kraje knižní publikace, tričko s obrázkem Dalibora Nesnídala a čestné vstupenky na tento rok, platné rovněž do Muzea Královská mincovna v Jáchymově a Muzea Žlutice.

Novou expozici (více ZDE) otevřelo Muzeum Karlovy Vary v přestavěných prostorách loni v dubnu. Expozice obsahuje předměty, jež ještě nikdy nebyly veřejnosti prezentovány. Nechybí ani dotykové exponáty, které mají vzbudit emoce, představu a zamyšlení nad daným tématem, a dotykové monitory. S využitím moderních audiovizuálních prvků tak doslova útočí na divákovy smysly. Muzeum je pro návštěvníky otevřeno každý týden od středy do neděle, a to od 10 do 17 hodin.

autor: Tisková zpráva