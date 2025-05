NKÚ: Zákony ČR - tvorba informačního systému potrvá místo tří devět let, cena bude téměř dvojnásobná

Celkem tedy bude eSeL vznikat devět let. Ministerstvo zároveň téměř zdvojnásobilo plánované výdaje, které byly původně stanoveny na 482 mil. Kč. Systém se měl skládat ze dvou částí: elektronické „Sbírky zákonů a mezinárodních smluv“ (e-Sbírka) a elektronické tvorby právních předpisů (e-Legislativa); proto zkratka eSeL. V současnosti je však funkční jen e-Sbírka. Kontroloři prověřili 725 mil. Kč, které MV vynaložilo na realizaci systému do 30. června 2024.

Systém eSeL měl vzniknout především díky spolufinancování z prostředků evropských fondů. Ty měly krýt 81 % celkových výdajů. Zbývající část měla být hrazena ze státního rozpočtu. „Při řízení projektu eSeL Ministerstvo vnitra selhalo. Jeho realizaci prodloužilo o šest let a rozpočet projektu téměř zdvojnásobilo na 903 mil. Kč. Podíl zapojení evropských fondů se po změnách projektu snížil na 42 %, zatímco podíl státního rozpočtu se zvýšil z původně plánovaných 19 % na 58 %. Veškeré dodatečné výdaje, které se nakumulovaly opakovanými žádostmi o změnu, jsou totiž hrazeny ze státního rozpočtu,“ shrnul výsledky kontroly člen NKÚ Stanislav Koucký, který ji vedl.

Do prosince 2024 podalo MV celkem 22 žádostí o změnu projektu, kterými mj. opakovaně žádalo o prodloužení termínu dokončení a o navýšení rozpočtu. Ministerstvo pro místní rozvoj, coby řídicí orgán prostředků z evropských fondů, všechny tyto žádosti schválilo.

MV spustilo e-Sbírku do ostrého provozu s čtyřletým zpožděním v lednu 2024. Do té doby byly „Sbírka zákonů“ a „Sbírka mezinárodních smluv“ vydávány v tištěné podobě. Druhá část systému (e-Legislativa, jejímž prostřednictvím mají právní předpisy vznikat v digitální formě) má být dokončena až v polovině ledna 2026.

Ačkoli e-Sbírka již funguje, není bez problémů. Jak kontroloři zjistili, po určitou dobu zobrazuje novelizované zákony v původním – již neaktuálním – znění. Uživatelé, kteří na tuto skutečnost nejsou nijak upozorněni, si tak u žádného ze zobrazených zákonů nemohou být jisti jeho aktuálností, a tedy ani správností.

Příčinou je to, že bez funkční e-Legislativy je nutné nové zákony digitalizovat a následně verifikovat, což se děje prostřednictvím dodavatelů. Dochází tak k významné časové prodlevě mezi vyhlášením nových právních předpisů a jejich zveřejněním v e-Sbírce a rovněž k prodražování systému. Jen v roce 2023 vynaložilo MV na nezbytnou digitalizaci a verifikaci 23,5 mil. Kč. To bylo o 13,5 mil. Kč více, než kolik zaplatilo za vydávání listinné „Sbírky zákonů“. Prostředky na digitalizaci a verifikaci přitom bude Ministerstvo vnitra vynakládat až do doby spuštění e-Legislativy, tedy minimálně do poloviny ledna 2026. Kvůli zpoždění celého projektu muselo MV nasmlouvat i další dodatečné služby, takže do konce června 2024 vynaložilo nehospodárně celkem 108,5 mil. Kč.

Podle kontrolorů vydalo Ministerstvo vnitra 581 mil. Kč neoprávněně, neboť uzavíralo zásadní dodatky ke smlouvě o eSeL v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Jednalo se totiž o takové změny smlouvy, které by umožnily účast jiných dodavatelů nebo by mohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení. Tyto změny zákon zakazuje.