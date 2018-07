NP České Švýcarsko: V Saském Švýcarsku platí zákaz vstupu do lesa

Na území Národního parku i Chráněné krajinné oblasti Saské Švýcarsko platí do odvolání 4 a 3 stupně požárního nebezpečí zákaz vstupu do lesů v nočních hodinách, tedy od 21.00 do 6.00 hodin.

Na území Národního parku i Chráněné krajinné oblasti Saské Švýcarsko platí do odvolání 4 a 3 stupně požárního nebezpečí zákaz vstupu do lesů v nočních hodinách, tedy od 21.00 do 6.00 hodin (Zdroj: ZDE). Zákaz vstupu se vztahuje také na veškeré lesní cesty, s výjimkou Lesní stezky Forststeig, kde návštěvníci mohou v lese přebývat v blízkosti nocovacích chatek, pokud k nim dorazí do 21. hodiny (pravidla pro užívání najdete ZDE).

Důvodem opatření je skutečnost, že v lesích Saského Švýcarska letos hořelo již třináctkrát. Původci požárů a zahoření byli návštěvníci, kteří v lesích nocovali a rozdělávali ohně.

V Národním parku České Švýcarsko prozatím vstup do lesa kvůli vysokému požárnímu nebezpečí omezen není. Správa národního parku však apeluje na návštěvníky, aby v lese důsledně respektovali zákaz kouření a rozdělávání ohňů, ani nepoužívali žádné typy vařičů.

V tomto roce Správa NP České Švýcarsko eviduje dva lesní požáry, požářiště z minulého týdne strážci stále monitorují a prolévají vodou, kterou do náročně přístupného místa ve skalách nosí v kanystrech.



Požár lesa založený nezodpovědnými návštěvníky v minulém týdnu: Hašení v nepřístupném terénu bylo možné pouze s pomocí vrtulníku, strážci přírody požářiště stále monitorují a dohašují vodou donesenou na odlehlé místo ve skalách v kanystrech. Foto: Václav Sojka

Psali jsme: NP České Švýcarsko: Stabilizace viklanu na Šaunštejně NP České Švýcarsko: Nezodpovědní návštěvníci způsobili požár NP České Švýcarsko: Odvoz dřeva z kůrovcových těžeb v hlavní sezóně NP České Švýcarsko: Parkoviště v okolí Hřenska praskají ve švech, přesedněte na vlaky a autobusy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva