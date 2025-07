V Německu přituhuje. Zákaz AfD nově jako politický cíl

Němečtí sociální demokraté (SPD) mají jako slabší vládní strana v koalici s Fridrichem Merzem (CDU) jasný cíl, zakázat dnes nejsilnější opoziční stranu – Alternativu pro Německo (AfD). Server magazínu Der Spiegel upozornil, že se debata o zákazu AfD vedla na sjezdu sociálních demokratů v Berlíně.

V neděli v Berlíně delegáti jednomyslně schválili návrh výkonného výboru strany, který vyzval k vytvoření pracovní skupiny mezi spolkovými zeměmi, která by shromáždila důkazy o protiústavnosti strany. Pokud se naleznou dostatečné důkazy, bude SPD trvat na tom, aby byla „okamžitě“ podána žádost o zákaz k Spolkovému ústavnímu soudu.

Tažení vládní strany proti nejsilnější opoziční straně si všimli dokonce i ve Francii.

Server listu Le Monde připomněl, že debata o zrušení AfD nabrala na obrátkách poté, co tuto stranu za extremistickou označil Spolkový úřad na ochranu ústavy, německá tajná služba. AfD již před řadou týdnů dala najevo, že se proti tomuto verdiktu bude bránit u soudu. A jak řekla, tak také udělala.

„Strana se nestane demokratickou proto, že je demokraticky zvolena,“ argumentoval v neděli durynský ministr vnitra Georg Maier, autor jednoho z návrhů. „Durynsko je možná stát, kde je pokus AfD zničit demokracii zevnitř nejpokročilejší,“ dodal.

V Durynsku má AfD 32 z 88 křesel v zemském parlamentu a má blokační menšinu.

„Co to znamená? Například komise pro volbu soudců se již nemůže scházet, protože ji AfD blokuje už měsíce. To znamená, že soudcům již nemůžeme udělovat doživotní funkční období. A nemusím vám vysvětlovat, co to znamená pro soudnictví: Za pár let už nebudeme mít dostatek soudců,“ upozorňoval stranické kolegy Maier.

Podle serveru listu Le Monde spolustraníky požádal, aby hledali cesty, jak současné voliče AfD přivést k úvahám o tom, že by mohli volit německou sociální demokracii.

Zelení se nedávno také vyslovili pro vznik takové pracovní skupiny.

„Musíme jednat dost rychle, než tato strana bude dále systematicky podkopávat naši demokracii,“ řekl novinám Funke Media Group předseda strany Felix Banaszak.

I podle Steffena Bilgera (CDU) jsou dosavadní zjištění pro žádost o zákaz nedostatečná.

Z hlediska německého práva jsou strany považovány za protiústavní, pokud „jejich cíle nebo chování jejich příznivců směřují k narušení nebo odstranění svobodného demokratického základního řádu nebo k ohrožení existence Spolkové republiky Německo“.

Server magazínu Der Spiegel také připomněl, že Spolkový ústavní soud dosud vydal dva zákazy stran: V roce 1952 byla zakázána Socialistická říšská strana (SRP), nástupnická strana nacistického režimu, a v roce 1956 Komunistická strana Německa (KPD).

Pro ParlamentníListy.cz okomentoval snahy zakázat AfD ze strany SPD Jiří Weigl, výkonny ředitel Institutu Václava Klause. „Německá sociální demokracie dosáhla v posledních parlamentních volbách nejhoršího výsledku ve své dlouhé historii. Voliči tak ocenili její neúspěšnou vládní politiku. Sociálním demokratům nepomůže zákaz politické konkurence a pošlapávání demokracie, ale jenom změna jejich dnešní katastrofální politiky.“

