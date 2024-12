NPÚ: Radosti a strasti života na Šumavě představuje zimní program na zámku Vimperk

Příběh šumavského lesníka pomohou vyprávět předměty denní potřeby včetně vybavení domácnosti či vlastnoručně pleteného oblečení. Každý návštěvník Muzea Vimperska si bude moci vytisknout na tiskařském lisu z roku 1870 originální přání do nového roku s motivy zámku, které připravili žáci Základní umělecké školy ve Vimperku.

„Zimní život na Šumavě měl vždy svá specifika. Většina místních obyvatel neoplývala majetkem a bohatstvím, na druhou stranu však byli zruční a tvůrčí. Krásným příkladem je v této souvislosti příběh rodiny hajného Waltra Palečka, který patřil k legendárním obyvatelům Šumavy,“ říká kastelán zámku Vimperk Zdeněk Svoboda.

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 9616 lidí

Výstava Radosti a strasti zimního života na Šumavě patří do programového cyklu Zajímavosti Muzea Vimperska. Jeho cílem je představit historii zámku a zdejšího regionu pomocí konkrétních příběhů vybraných sbírkových předmětů uchovávaných v expozicích či depozitářích na zámku Vimperk. „Doufáme, že komorní výstavou potěšíme malé i velké návštěvníky,“ připojuje se konzervátorka sbírek Eva Říhová.

Program bude probíhat do 1. ledna 2025 denně v čase od 10:00 do 15:30. Oproti běžnému zimnímu provozu se budou každý den konat čtyři prohlídky zámeckého okruhu s průvodcem. Vstupné do muzea je 140 Kč pro dospělé, snížené 110 Kč (senioři a studenti), děti od 6 do 17 let zaplatí 40 Kč, děti do věku 5 let mají vstup zdarma. Na prohlídkovou trasu stojí základní vstupenka 200 Kč, snížená 160 Kč, pro děti 60 Kč.

Muzeum Vimperska je součástí zámku Vimperk, kde sídlí od roku 1959. V letech 2018–2021 zde vznikly nové expozice, které připomínají především dva velké vimperské fenomény: sklářství a knihtisk. Dalšími tématy jsou šlechtické lovecké zábavy, zimní sporty a turistika, zaniklá místa na Šumavě, Vimperk a Šumava očima výtvarných umělců, církevní umění regionu nebo každodenní život na Šumavě.