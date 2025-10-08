NZM: Traktoriáda představí netradiční malé i velké traktory domácí výroby

Den věnovaný traktorům domácí výroby, spanilým jízdám, napětí a soutěžení. Všechny příznivce motorů a kutilství zveme v sobotu 11. října od 9 do 17 hodin druhý ročník Traktoriády do Národního zemědělského muzea Čáslav. Novinkou letošního ročníku je soutěžní slalom se záludným traktorem.
Všichni příznivci traktorů domácí výroby se mohou těšit na program pro všechny věkové kategorie. Návštěvníky čekají tradiční oblíbené spanilé jízdy na traktorech a soutěže, které prověří řidičskou zručnost a zdatnost. Novinkou programu je soutěžní slalom „se záludným traktorem“, kterého se mohou zúčastnit všichni odvážlivci s řidičským oprávněním na traktor.
„Přihlásilo se nám více než dvacet traktorů domácí výroby. Traktory malé, velké, napodobeniny různých značek. Startovat budou například motory Trabantu, Fordu ale i Škody Octavia a Mercedesu nebo dokonce vojenské techniky,“ popisuje přihlášené na akci ředitel NZM Čáslav Vladimír Michálek.
V rámci letošní Strongman show se představí pan Zdeněk Vávra, kterého mohou návštěvníci znát z talentové show Česko-Slovensko má talent. Zájemcům předvede zvedání těžkých vah, kotoučů, sudů nebo otáčení pneumatiky. Děti si mohou zajezdit na šlapacích kárách, nechat si pomalovat obličej, potočit se na dřevěném kolotoči nebo se potěšit barevným dýňohraním.
Na závěr akce budou podle hlasování návštěvníků vyhlášeni nejlepší aktéři a nejzajímavější traktor. Traktoriádou bude provázet moderátor Michal Trnka.
Během celého dne bude možnost nahlédnout do otevřených depozitářů a expozic se zemědělskou technikou stejně jako možnost ochutnat něco z nabídky občerstvení.
Z historie traktorů a kutilství
Zatímco mezi milovníky historických automobilů a motocyklů často převládá odmítavý postoj k jakýmkoli úpravám a přestavbám – s posměšným označením „napadeno kutilem“ – svět historických traktorů vypráví jiný příběh. V českém zemědělství druhé poloviny 20. století totiž nebyla domácí výroba a úprava strojů jen otázkou záliby, ale často nutností. Násilná kolektivizace, která připravila rolníky o půdu i techniku, znamenala, že mnozí byli odkázáni na vlastní vynalézavost. Traktory vznikaly z toho, co zbylo – z dílů starých automobilů, motocyklů, vojenské techniky i zemědělských strojů.
Před rokem 1989 totiž neexistoval volný trh s traktory. Veškerá zemědělská technika byla přidělována státem, a to výhradně JZD nebo strojním stanicím. Soukromí zemědělci, pokud jim byla ponechána půda, neměli možnost si traktor legálně pořídit. Vznikala tak potřeba domácí výroby – často improvizované, ale technicky důmyslné. Tyto „domácí traktory“ se staly symbolem houževnatosti a technické zručnosti, která dnes budí obdiv i úsměv. Mnohé z těchto strojů dodnes fungují, a co víc – touha postavit si vlastní traktor přetrvává i v generacích, které si mohou bez omezení pořídit moderní techniku světových značek. Vlastnoručně sestavený stroj je totiž nejen praktický, ale i osobní výpovědí o vztahu k půdě, tradici a technice.
Den a místo konání:
sobota 11. 10. 2025, od 9 do 17 hodin, NZM Čáslav
Vstupné:
základní 120 Kč, snížené (děti od 6 let, senioři) 80 Kč, děti do 6 zdarma
Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace, zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a Ostrava. Muzeum zemědělské techniky v Čáslavi se specializuje na studium a prezentaci historické i současné techniky používané v zemědělství. Částečně zpřístupněné depozitáře a expozice se zaměřují na mechanizaci rostlinné výroby, energetické zdroje v zemědělství a dopravu. Unikátní sbírka traktorů a historických oradel patří mezi nejvýznamnější a největší podobné sbírky v Evropě. Virtuální prohlídku NZM Čáslav najdete ZDE, více informací ZDE.
autor: Tisková zpráva