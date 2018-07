Na Velehradě se vybralo celkem 1,5 milionu korun

Koncert Večer lidí dobré vůle zahájil skladbou Velkomoravský chorál „domácí“ Jiří Pavlica s Hradišťanem a Pěveckým sborem Stojanova gymnázia. Následovala kapela Mirai, zpěvák Vašo Patejdl, který se sám doprovodil na klávesy, skladba Zamilování v podání Filharmonie Bohuslava Martinů pod vedením dirigenta Stanislava Vavřínka, píseň Poděkování v podání Hradišťanu a Pěveckého sboru Stojanova gymnázia, Ave Maria zazpívala sólistka Národního divadla v Praze Marie Fajtová za doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů. Koncert uzavřela legendární zpěvačka Hana Zagorová. Poslední píseň pak zazpívala dohromady s Boom!Bandem Jiřího Dvořáka, Hradišťanem, Filharmonií Bohuslava Martinů a Pěveckým sborem Stojanova gymnázia.

„Během večera jsme si připomněli důležité události českých dějin – 100. výročí vzniku Československa, 25 let od zasvěcení národa Panně Marii tady na Velehradě, což byl symbolický krok z temnoty totality do běžného života, 130. výročí narození, komunistickým režimem vězněného, arcibiskupa J. K. Matochy a také letošní návrat kardinála Berana do své vlasti,“ uvedl Josef Kořenek, tajemník projektu Dny lidí dobré vůle.

Důležitou součástí letošního ročníku je i umístění vzácné relikvie Svatovítského pokladu, lebky sv. Ludmily, v Královské kapli. Tu můžou návštěvníci uctít až do zítřejší Slavnostní poutní mše svaté, tedy do půl desáté dopoledne. Lebku sv. Ludmily je možné vidět pouze jednou v roce, a to v září na Pražském hradě. Jedná se tedy o významnou a ojedinělou událost.

Výtěžek z dárcovských SMS zpráv a jiných finančních darů se vyšplhal na celkem 1 500 000 korun českých. Letos lidé dobré vůle přispívali na konto VELEHRAD pro Nadační fond ADIUVARE a na konto CHARITA SVET pro kliniku u Sherfadinu v Iráku, na tyto projekty vybrali půl milionu korun.

Dny lidí dobré vůle 2018 vyvrcholí ve čtvrtek 5. července v 10:30 na nádvoří před bazilikou Slavnostní poutní mší svatou. Hlavním celebrantem bude Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, a kazatelem Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Koncelebrovat budou čeští i zahraniční biskupové.

autor: Tisková zpráva