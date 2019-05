Na projekt skupiny Natland Čakovický park navazuje nový bytový dům Sedmikráska

Na úspěšný projekt skupiny Natland, Čakovický park, navazuje nový komorní dům s 24 byty. Stejně jako všechny předchozí, které Natland v pražských Čakovicích postavil nebo dokončuje, nese jméno po rostlinách blízkého zámeckého parku: Tentokrát je to Sedmikráska. Do prodeje se dostal na jaře letošního roku.

„Sedmikráska nabízí byty o dispozicích 2+kk až 4+kk. Jejich výměry se pohybují od 54 do 112 metrů čtverečních a ke každému z nich náleží balkon a je k dispozici sklípek a garážové stání v podzemním podlaží objektu,“ říká vedoucí prodejního oddělení Natland Real Estate Šárka Kloučková. Ceny začínají na 70 tisících korun za metr.

Bytový dům je situován do ulice Marie Podvalové. Jeho výstavba bude odstartována letos v červnu, hrubá stavba by měla být hotova na jaře roku 2020. Ukončení výstavby je pak plánováno na závěr roku 2020. „První obyvatelé se tak do svých nových domovů v Sedmikrásce budou moci začít stěhovat na přelomu jara a léta roku 2021,“ upřesňuje Šárka Kloučková.

Nové bydlení vyrůstá poslední dekádu

Sedmikráska navazuje na moderní bytový areál o zhruba osmi stech jednotkách, který v bezprostředním sousedství rozlehlého anglického parku se zámkem z 18. století v pražských Čakovicích postupně vyrůstá od roku 2011.

„Na projektu jsme i se všemi přípravnými fázemi pracovali celou poslední dekádu,“ říká partnerka skupiny Natland Jana Sečkářová. Na trhu s rezidenčním bydlením podle ní za tu dobu proběhly zásadní změny, developer na ně ale mohl reagovat jen v omezené míře.

„S každým dalším domem, jehož stavbu jsme zahajovali, jsme například upravovali detaily dispozice bytů, abychom vyšli vstříc aktuálním požadavkům klientů na bydlení,“ říká Sečkářová. Skladba bytových jednotek jako celek ale musela zůstat zachována, aby odpovídala záměrům schváleným v územním rozhodnutí.

Funguje infrastruktura i doprava

Vzhledem k tomu, že projekt Čakovický park, rozkládající se mezi Theinovou a Bermanovou ulicí, je již téměř dokončen (od jara 2018 je ve výstavbě poslední dům Tulipán) a zcela obydlen, budou moci obyvatelé Sedmikrásky využívat i jeho fungující infrastrukturu. Součástí areálu je například několik hřišť a dvě mateřské školy, restaurace nebo zavedená večerka. V bezprostředním okolí se nachází i veškerá potřebná občanská vybavenost.

V těsné blízkosti Sedmikrásky je konečná stanice autobusové linky č. 136, kterou se zhruba za deset minut dostanete ke stanici metra trasy C Letňany a do stejnojmenného nákupního centra. Metrem se pak lze rychle a bezproblémově dopravit do centra metropole.

