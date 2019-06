Nadace ČEZ: Na Oranžovém kole ve Frýdlantu se vyšlapalo přes 100 tisíc pro prcky a seniory

Tradiční charitativní Oranžové kolo letos přijelo do Frýdlantu poprvé se speciálními tříkolkami pro hendikepované zvanými handbiky, a tak si zájemci mohli vyzkoušet, jak se „šlape rukama“.

Šek pro Mateřskou školu Frýdlant nad Ostravicí, která se ve čtyřech pobočkách stará o 330 dětí, předal generální ředitel společnosti ČEZ Energo David Bauer. „Jsem rád, že jsme podpořit právě děti ze školky. Podpora vzdělávání dětí už od mateřinek patří k prioritám Skupiny ČEZ,“ řekl David Bauer. Školka použije výtěžek na vybavení tříd novými pomůckami pro hry i vzdělávání dětí. „Naším zřizovatelem je město, které se o nás vzorně stará, ale peněz pro děti není nikdy dost,“ řekla ředitelka mateřské školy Jindra Hiklová.

Druhý šek určený Svazu postižených civilizačními chorobami předal Milan Šťastný, regionální reprezentant společnosti ČEZ Distribuce. „Před rokem jsme tady díky Oranžovému kolu pomohli místnímu Svazu tělesně postižených a letos další organizaci, která se snaží podpořit zdravý životní styl převážně seniorů. Jejich hlavním donátorem je město a já jsem rád, že jsme se mohli k radnici připojit a zlepšit podmínky pro život seniorů na Frýdlantsku,“ řekl Milan Šťastný. Neziskovka peníze využije na rehabilitační plavání pro své členy, úhradu autobusů do divadel i na financování týdenního rekondičního pobytu. „Opravdu nám to pomůže, máme 150 členů s věkovým průměrem přes 70 let. Díky vyšlapaným korunkám se budeme snažit, aby se co nejvíce seniorů mohlo aktivně zapojit do společenského života. To je samozřejmě mnohem lepší, než kdyby seděli doma a přemýšleli o tom, co je bolí,“ upřesnil šéf organizace Jaroslav Obr.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací ZDE.

Psali jsme: Nadace ČEZ: Na Oranžových kolech se bude poprvé „šlapat rukama“ Nadace ČEZ: Festival Dream Factory poprvé přichystal divadelní den pro děti Nadace ČEZ otevřela již 500 Oranžových hřišť, vyrostla na nich celá generace Nadace ČEZ: Běh pro Paměť národa již počtvrté

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva