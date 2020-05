Nadace ČEZ: Sportovní aplikace EPP už rozdala přes 111 milionů

reklama

Uživatelé EPPky, jak se aplikaci familiárně přezdívá, chůzí, během, na kole, ale třeba i na běžkách, na koni nebo v kajaku překonali za pět let trasu dlouhou 32 139 693 kilometrů. To odpovídá zhruba polovině vzdálenosti ze Země na Mars, nebo 42 zpátečním výletům na Měsíc. Pravidelní i příležitostní sportovci strávili s aplikací dohromady přes 25 milionů hodin. Pokud by si ji tedy člověk zapnul každý den na hodinu, zpětně by se dostal až někam k roku 850 před Kristem do doby, kdy Homér sepsal Ilias a Odysseu. Finanční prostředky přepočtené z vysportovaných bodů v aplikaci vyplácí neziskovým organizacím Nadace ČEZ.

„Když jsme před pěti lety projekt spouštěli, netušili jsme, že si EPPka během tak krátké doby získá oblibu 462 tisíců uživatelů. Jsme rádi, že jsme všem lidem umožnili skloubit radost ze zdravého pohybu s dobrým pocitem pomoci potřebným. S EPPkou totiž mohou pomáhat i maminky s kočárky, handicapovaní na vozíčku, děti ve skateparku, nebo senioři na vycházce v parku,“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Uživatelé vybírají, komu pomohou, z projektů zaměřených na pomoc různě znevýhodněným či handicapovaným spoluobčanům, podporu místních komunit nebo ochranu životního prostředí. Obvykle se podaří potřebné body pro naplnění projektu nasbírat během několika dní, nezměnila to ani pandemie koronaviru. „Jakmile se uvolnila pravidla pro pohyb venku, vyrazili lidé sportovat. I díky krásnému počasí, které vysloveně lákalo do přírody, se během dubna projekty zařazené do EPPky opět plnily obvykle do tří až pěti dnů,“ doplňuje Michaela Ziková.

Do severních Čech přinesla EPPka více než jedenáct milionů korun

V severních Čechách tak za pět let bylo díky sportující veřejnosti prostřednictvím aplikace EPP-Pomáhej pohybem podpořeno celkem 165 projektů za 11 090 030 korun. V Ústeckém kraji to bylo konkrétně 109 projektů za 7 345 455 a Libereckém 56 projektů za 3 744 565 korun. Uživatelé aplikace sbírali body pro neziskové projekty prostřednictvím 26 různých pohybových aktivit. Již od počátku přitom nejčastěji volí chůzi (40 %), následuje běh a cyklistika (po 20 %). Milovníci týmových sportů pak nejčastěji pomáhali potřebným nejoblíbenějšími hrami, a to fotbalem a hokejem.

V případě vyloženě zimních sportů převládají běžky, klasické lyžování i skialpinismus a také pohyb ve sněhu na sněžnicích. Vodním vévodí kajak, paddleboard a samozřejmě plavání. Indoorové sporty zastupuje hlavně tanec, aerobik a posilování. Oblíbené jsou i kolečkové brusle, největší nárůst loni zaznamenala kategorie Nordic walking neboli severská chůze.

Že pomoc druhým, nejen lidem ale i zvířatům je mnohdy rychlá, svědčí fakt, že teprve v pondělí 18. května nasazený projekt Zoologické zahrady v Ústí nad Labem byl již ve středu díky EPPkařům finančně zajištěn. Za necelých 40 000 korun přitom ZOO hodlá zasíťovat novou expozici pro v přírodě ohroženého supa himalájského. Pár dravců v ní bude chován přirozeným způsobem, tedy bez zastřihování křídel. V rámci Ústeckého kraje byl i 21.května zrealizován projekt sociálního podniku BOK & LK, který zaměstnává 22 zdravotně postižené osoby v Kadani, kde mimo jiné provozuje prádelnu, žehlírnu a malou šicí dílnu. Cílem společnosti bylo získat 60 000 korun na menší nákladní výtah pro přepravu prádla, což ulehčí práci nejen současným zaměstnancům se zdravotním postižením, ale umožní i vytvoření pracovních míst pro osoby s větším zdravotním handicapem. Také v Libereckém kraji lze nyní pomoci zrealizovat jeden ze záchovných programů k udržení a záchraně druhu vzácného zvířete. EPPkaři právě od dnešního dne (21. května) mohou svým pohybem napomoci zafinancovat prostřednictvím Nadace ČEZ přestavbu nevyužitého prostoru na samostatnou expozici s vnitřní ubikací a venkovním proskleným a zasíťovaným výběhem pro zcela nový druh chovaných vzácných malých kočkovitých šelem – margay v liberecké ZOO. Ta by ráda získala potřebných 100 000 korun na stavební úpravy původního výběhu do nové podoby a elektromateriál pro budoucí ohradník. Ota Schnepp mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy

Pod čarou…

EPPka nezapomíná ani na handicapované sportovce, kteří ji mohou aktivovat pro jízdu na handbiku nebo na invalidním vozíku. Ambasadorem projektu EPP je ostatně od začátku šestinásobný paralympijský šampion v cyklistice a mistr světa Jiří Ježek. V loňském roce zahájily spolupráci s EPPkou tenistka Barbora Strýcová a kajakářka Amálie Hilgertová, ambasadorkou je rovněž tenistka Petra Kvitová. V minulosti s ní trénovali a závodili např. hokejista Jaromír Jágr, handicapovaný lyžař a paralympik Pavel Bambousek, horolezec Radek Jaroš či motocyklista a účastník rallye Dakar Lukáš Kvapil, volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko a další.

Jak EPP– Pomáhej pohybem funguje? Aplikace zaznamenává pohyb uživatele při jím zvolené sportovní aktivitě. Kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body, které může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou. Neziskové organizace o umístění svého projektu do aplikace žádají v rámci jednoho z grantových řízení, dle povahy projektu. Aktuální grantová řízení naleznete ZDE.

