Nadace ČEZ přispěla Chabařovicím rovným milionem korun

30.09.2024 10:22 | Tisková zpráva

O další supermoderní multifunkční dětské hřiště se rozrostla rodina Oranžových hřišť v Ústeckém kraji. Stalo se tak v Chabařovicích v místě zvaném U Křížku. Zhruba 2000 m2 veliká plocha je situována u Ždírnického potoka a nabízí vše, co si mohou děti od dvou do dvanácti let přát. Například lanovou dráhu, centrální herní věž se skluzavkou, lezeckou stěnu, kolotoče, točidla, různá houpadla a prolézačky, trampolínu, hudební herní panel a samozřejmě kryté pískoviště pro nejmenší. Město do realizace hřiště investovalo čtyři miliony korun. Rovno čtvrtinu získalo od Nadace ČEZ v rámci grantu Oranžové hřiště.