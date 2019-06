Nadační fond Emil: Mladí handicapovaní sportovci z celé Evropy zabojují o zlato

„Dovezu domů zase medaili?“ Tuto otázku si nyní klade osmnáctiletý David, který je od narození na vozíku. Co je však v těchto dnech důležité, je jeho sportovní srdce, které se nemůže dočkat, až poměří síly s ostatními tělesně postiženými sportovci při osmém ročníku Evropských her handicapované mládeže. Emil Open startuje v Brně 12. června.

David bude soutěžit v bocce, kde v minulých letech získal už dvě bronzové medaile. Kromě tohoto sportu se přes 500 dětí ze 17 evropských zemí utká v atletice, plavání či stolním tenise. Handicapované sportovce čeká také několik novinek. Ve čtvrtek 13. června se například na Moravském náměstí utkají ve slalomu na vozíčku. Na brněnské přehradě si poté zkusí ParaPaddleboarding.

„Sportovat a zažívat potěšení ze svobodného pohybu je snem většiny lidí se zdravotním postižením. Sport jim přináší radost, nadšení i uvolnění, nabízí také nová přátelství a možnost zapomenout na každodenní starosti. Evropské hry umožní mladým sportovcům se zdravotním postižením ukázat to nejlepší, co v nich je, a získat tolik důležité a mnohdy chybějící sebevědomí,“ říká prezident organizačního výboru Pavel Zbožínek. Sportovci se letos utkají ve třech kategoriích – Open, Masters a Mixed. Kategorie Open je určena začínajícím i pokročilým handicapovaným sportovcům. Masters se zúčastní kvalifikování závodníci a v kategorii Mixed si společně zasoutěží handicapovaní i zdraví sportovci. „Vůči handicapovaným stále panují zbytečné předsudky, což se snažíme změnit. Kromě kategorie Mixed je proto součástí her i řada akcí pro širokou veřejnost. Lidé si mohou vyzkoušet například nový sport ParaPaaddleboarding,“ doplňuje Zbožínek a dodává: „Hry nám pomáhá připravovat více než 130 dobrovolníků.“

Klání v atletice, plavání, stolním tenise, boccia (sport, který se podobá pétanque a je určený lidem, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík) i bocce (podobný jako boccia s tím rozdílem, že je určen i pro sportovce s mentálním postižením) se odehrají na několika brněnských sportovištích. Plavcům poskytne zázemí sportovní areál na Kraví hoře. Nový vodní sport ParaPaddleboarding, který je vhodný pro většinu lidí s handicapem, se veřejnosti ve světové premiéře představí na brněnské přehradě.

Ve sportovním areálu Vysokého učení technického (VUT) pod Palackého vrchem o medaile zabojují atleti. Úvodního ceremoniálu se právě na tomto místě zúčastní i paralympijský vítěz Jiří Ježek. „Sport je pro handicapované děti a jejich rodiče v jinak náročném životě často jedinou možnou rekreační aktivitou, což dodává hrám Emil Open důležitý rozměr,“ říká Ježek.

Kromě Jiřího Ježka přijedou účastníky Emil Open podpořit i další úspěšní handicapovaní sportovci – paralympijští vítězové Arnošt Petráček, Eva Kacanů, Michaela Balcová či Doris Maderová.

Letošní Evropské hry handicapované mládeže podpořilo 8 českých krajů a město Brno. „Jihomoravský kraj podporuje Evropské hry handicapované mládeže od samého začátku a je připraven být partnerem také v následujících letech. Cením si zejména skutečnosti, že Emil Open je nejen o výkonech sportovců v jednotlivých disciplínách, ale umožňuje především setkávání zdravých a handicapovaných sportovců. Vznikají tak nová přátelství a zážitky na celý život,“ uvádí Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje. Partnerem Emil Open je i město Brno. „Jsme rádi, že ve městě můžeme přivítat handicapované sportovce nejen z Česka, ale i celé Evropy. Emil Open patří mezi mé oblíbené sportovní události. Sport se zde totiž představí ve své nekomerční, ryzí podobě, v níž jde spíše o radost z pohybu a přátelské měření sil než o vteřiny a rekordy,“ dodává primátorka Markéta Vaňková.

Kromě Jihomoravského kraje a města Brna akci finančně podporuje hlavní město Praha, Moravskoslezský, Pardubický, Středočeský, Královéhradecký, Ústecký a Jihočeský kraj.

Součástí Emil Open je kromě sportovních aktivit i bohatý doprovodný program. Návštěvníci se mohou těšit například na benefiční show známého moderátora Jana Krause v brněnském kulturním centru Semilasso. Moderátor se her účastní pravidelně již od prvního ročníku. „Aby měly pro děti sportovní aktivity plnohodnotnou cenu, musí si občas také zazávodit. Zažít prohry, výhry, zkrátka pravou sportovní soutěž,“ vysvětluje Kraus, proč má podle něj sportovní zápolení smysl.

Osmé Evropské hry handicapované mládeže se uskuteční v Brně od 12. do 16. června, jejich organizátorem je spolek Nadačního fondu Emil – Emilova sportovní, z. s. Více informací je k dispozici ZDE.

Emilova sportovní, z. s., je spolek založený Nadačním fondem Emil za účelem podpory rozvoje pohybových aktivit veřejnosti a osob se zdravotním postižením, pořádání sportovních akcí a zakládání sportovních klubů. Nadační fond tak rozšiřuje a zviditelňuje svoji charitativní a sportovní činnost. Nadační fond Emil je nezisková organizace pomáhající handicapovaným dětem a mladým lidem do 30 let sportovat, a to především formou přímé finanční pomoci.

Nadační fond Emil podpořil již přes 8 tisíc individuálních sportovců i sportovních klubů. Jeho základním posláním je být symbolem účinné pomoci handicapovaným mladým sportovcům, pomáhat jim v rámci celé ČR prostřednictvím sportu překonávat vlastní bariéry, nacházet nové přátele a objevovat ten „svůj“ smysl života. Více ZDE.

autor: Tisková zpráva