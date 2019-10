Národní divadlo: Zprávy ze Sýrie - diskuse s novinářkou a fotografkou Lenkou Klicperovou

Turecká armáda zaútočila 9. října 2019 v severovýchodní Sýrii. Konflikt Turecka a Kurdů má zatím desítky civilních obětí, mezi nimiž jsou i děti. Na tureckou ofenzivu proti Kurdům na severu Sýrie zareagovaly některé evropské země zákazem vývozu zbraní do Turecka, mezi ně patří i Česká republika.

Syrští Kurdové, kterých jsou asi dva miliony (tedy deset procent z téměř 20 milionů obyvatel Sýrie), po desetiletí zažívali diskriminaci i ze strany vládnoucího syrského režimu, který odmítal jejich snahy na uznání kulturních a politických práv.

Měli bychom se zajímat o to, co se právě teď v severovýchodní Sýrii děje? Reflexi a vhled do situace nabídne česká novinářka a fotografka Lenka Klicperová, která s kolegyní Markétou Kutilovou mapovala tureckou ofenzívu v Sýrii přímo na místě. Rozhovor oběma Češkám poskytla i matka brutálně zavražděné političky Hevrin Chalafové.

Sama Klicperová popisuje, že šlo o cestu, která otřásla jejím životem. „Nikdy jsme nezažily takovou koncentraci utrpení a beznaděje jako nyní v kurdské Rojavě. A to jsme už obě zažily ledacos. Dívat se do tváře všem těm truchlícím, těm, co se na vás koukají a ptají se proč...“

Diskuse proběhne v češtině, bude streamovaná na Facebook, dotazy je možné klást on-line.

Psali jsme: Národní divadlo a ČVUT v Praze budou spolupracovat na vzdělávání i výzkumu Ředitel Národního divadla nám odmítá sdělit prakticky cokoli. V rozhovoru pro Divadelní noviny ovšem zavzpomínal i na svou sestřenici Obyčejný člověk neměl šanci vidět, jak výročí Sametu slavila top smetánka v čele s Drahošem. Jenže my tam měli zdroj a ten vám vrazí sirky mezi víčka Ředitel Národního divadla je spokojen se Zaorálkem. Vysmál se odborářům a odmítl, aby byl moc velký „tlak na výdělek“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.