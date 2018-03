Národní galerie v Praze vydává monumentální monografii o kresbách Václava Hollara

Hollar se proslavil zejména jako grafik, ale jeho krásné kresby nebyly příliš známé. Autorce se podařilo shromáždit více než 450 umělcových kreseb a ty nyní představuje v unikátní publikaci s jedinečným počtem uvedených reprodukcí.

„Když jsem v roce 2007 připravovala v Národní galerii výstavu Václava Hollara, zjistila jsem, že jeho grafikami se zabývá pěkná řádka knih, ale o kresbách toho vyšlo velmi málo,“ uvádí Alena Volrábová. „Rozhodla jsem se, že se to pokusím napravit, ale protože jsou Hollarovy kresby často v zahraničních sbírkách, požádala jsem si o grant – a vyšlo to.“ Projekt podpořila Grantová agentura České republiky, díky které bylo možné pečlivě prozkoumat všechny doposud známé Hollarovy kresby. Po šestileté důkladné práci tak vznikla tato obsáhlá publikace.

Kniha zachycuje Hollarův život světoběžníka, který jako dvacetiletý odešel z Prahy do Německa, ale pak se usadil v Anglii. Zde již Hollar trvale pobýval s výjimkou šestiletého období anglické občanské války, kdy dal přednost Antverpám. Úvodní stati pojednávají rovněž o sběratelském zájmu, kterému se jeho kresby těšily, a nechybí ani podrobný pohled na tvůrcovo kreslířské umění. Hollarovy kresby jsou – kromě kolekce 31 kreseb z Národní galerie v Praze – součástí sbírek mnoha zahraničních muzeí, zejména v Anglii a Německu, některé také v USA nebo v Kanadě. Několik se jich ukrývá v soukromých kolekcích a někdy bylo zapotřebí k jejich nalezení až detektivní práce. „Podařilo se mi vypátrat některé kresby, které jsou určitě Hollarovy, ale doposud byly pokládány za práce jiných umělců“, vysvětluje Alena Volrábová.

Dosud jediný kompletní přehled kreseb Václava Hollara vyšel v roce 1938 a pocházel z pera pražského rodáka Franze Sprinzelse. Od té doby se však mnohé změnilo: objevily se další Hollarovy kresby a zejména se natolik zlepšila technika knižní produkce, že umožňuje vidět skvělé práce velkého umělce v nesrovnatelně kvalitnějších reprodukcích. Některé z nich – zejména kresby z pozdního období – mohou svým velkorysým projevem překvapit i dobrého znalce Hollarova díla.

V knize je reprodukován mimořádný počet – 458 – Hollarových kreseb. Jsou řazeny za sebou v pořadí, v jakém pravděpodobně vznikaly. Tak lze například nahlédnout do umělcovy tvůrčí dílny a zjistit, jak postupoval od rychlých náčrtů po dokončení propracovaných kreseb, vykazujících autorův typický přitažlivý detailní rukopis a často i kolorovaných. Většinou se jedná o krajiny, pohledy na lokality, které umělec navštívil – samozřejmě včetně Prahy nebo například Kolína, Mohuče, Frankfurtu, Pasova, Londýna a jiných míst. Nalezneme zde také několik portrétů nebo půvabnou kresbu motýlů, dříve pokládanou za dílo jiného umělce. Na jednom z doposud neznámých portrétů z mladých let od jiného autora na nás sebevědomě hledí sám Václav Hollar, oděný do šviháckých šatů podle tehdejší módy.

Národní galerie má v plánu uspořádat výstavu věnovanou Hollarovým kresbám na podzim roku 2019. Bude zde představena tato krásná, ale méně známá poloha jeho umění, navíc s možností porovnat Hollarovy kresby s díly jeho předchůdců, současníků a následovníků.

Autorka: Alena Volrábová

Grafická úprava: Jaroslav Bárta, Matěj Bárta

453 stran, česky

453 stran, anglicky

Vydala Národní galerie v Praze, 2017

autor: Tisková zpráva