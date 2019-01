Národní zemědělské muzeum: Letenské prase aneb Zabijačka v muzeu

Dvanáctý ročník slavností opět přinese atmosféru staročeské zabijačky i ukázky tradičních postupů zpracování vepřového masa v režii řeznického mistra Tomáše Hudery v 11, 13 a 15 hodin. Po celou dobu akce bude na muzejním dvoře probíhat i prodej a degustace zabijačkových a dalších gastronomických specialit. V budově muzea mohou návštěvníci posedět v „muzejní hospůdce“. Kuchař David Wisniowski, člen Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, ukáže, že zabijačkové speciality si lze připravit i doma. Zájemci si vyzkouší, jak se vyrábí jitrnice, tlačenka, jelítka a své výrobky si mohou odnést s sebou. Workshopy proběhnou v gastrostudiu ve 3. patře v 10 a 14 hodin a je potřeba se na ně předem přihlásit. Připraven je i doprovodný program pro děti, v 11 a 13 hodin je čeká pohádka O prasátku Arturovi v podání souboru Karlovarské dětské divadlo a po celý den jsou nachystané řemeslné a výtvarné dílničky s lektory. „Akcí Letenské prase chceme připomenout českou tradici domácí zabijačky a zprostředkovat atmosféru pospolitosti, sousedského setkání a především gastronomický zážitek všem zájemcům,“ říká náměstek generálního ředitele Národního zemědělského muzea Jiří Houdek.

Na akci je jednotné snížené vstupné 50 Kč; děti do 140 cm a senioři nad 70 let mají vstup zdarma. Vstupné platí po dobu konání akce i do všech expozic Národního zemědělského muzea.

Psali jsme: Národní zemědělské muzeum zve na výstavu Dráteník na vsi Národní zemědělské muzeum získalo vzácný vodní mlýn NZM: „Je strach žít.“ Hrůzu kolektivizace dokládá unikátní nález skrytý ve dveřích statku Týden vědy a techniky poprvé také v Národním zemědělském muzeu v Praze

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva