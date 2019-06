Neděle v OC Letňany: Děti tančí pod vedením mistrů, maminky odpočívají

10.06.2019 16:29

OC Letňany se vydalo cestou podpory volnočasových aktivit. V období od 5. května do 23.června se v komunitním centru naproti hypermarketu Tesco konají Tanečky pro děti, speciální kurzy pro nejmenší. Děti ve věku od 3 let si zde mohou osvojit základy společenských tanců a pohybové průpravy pod vedením profesionálů z tanečního klubu TK DanceTime každou neděli od 10:30 do 12:30.