Nekorunovaný král balkánské hudby Goran Bregović se v červnu vrátí do České republiky

V rámci světového turné zavítá Goran Bregović do Prahy a odehraje v pražském Kongresovém centru skladby z aktuálního alba Three Letters From Sarajevo a samozřejmě i všechny diváky oblíbené světoznámé hity jako Kalashnikov, Gas Gas, Mesećina, Hopa Cupa, Balkaneros a další. Balkánská hudební radost se v Praze rozběhne již 1. června. Vstupenky na koncert jsou již v prodeji ZDE.

Český hudební publicista Jiří Moravčík o aktuálním albu Three Letters from Sarajevo napsal: "Bregović uvedl na světovou scénu balkánské dechovky, za co mu patří veliké poděkování. Jeho nové album Tři listy ze Sarajeva přináší silný humanisticky podtext, ať je jakkoliv vyvažované obvyklou taneční bujarostí. Věnoval ho rodnému Sarajevu. Městu, které během války v Jugoslávii zažilo krvavé bombardovaní. Bregović dobře ví, co lidem nabídnout, jeho osobitá a posluchačsky vstřícná verze balkánsko-romské popmusic doplněná na bouřlivých tanečních koncertech početným Wedding and Funeral Band ho stále řadí mezi vysoko žádané hudebníky." Nejen podle této recenze, ale i podle atmosféry na všech dosud uskutečněných českých koncertech je zřejmé, že Goran Bregović je nejlepší naživo se skupinou Wedding and Funeral Band. Nejbližší možnost si to s ním zopakovat, anebo zkusit poprvé bude v Praze 1. června 2020.

