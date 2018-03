Nemocnice Na Homolce: Dvacet let od první hluboké mozkové stimulace v ČR

26.03.2018 22:21

Dnes je tomu právě 20 let, co byla v Nemocnici Na Homolce úspěšně zavedena léčba hlubokou mozkovou stimulací. Pacientovi, který trpěl esenciálním třesem, lékaři dne 26. 3. 1998 do mozku implantovali stimulační elektrodu.