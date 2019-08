Nemocnice Písek patří k nejlepším v léčbě pacientů s mrtvicí

Písecká nemocnice poskytuje špičkovou péči o pacienty s mozkovou cévní příhodou, lidově řečeno mrtvicí. Potvrzuje to ocenění iniciativy Angels, které v uplynulých dnech získalo Iktové centrum při Nemocnici Písek, a. s.

„Naše iktové centrum bylo oceněno zlatým diplomem za kvalitu péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Ocenění Angels je udělováno pouze těm poskytovatelům péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou, kteří zajišťují vysoce kvalitní servis a nemocným dávají co nejlepší šanci na kvalitu dalšího života,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Písecká nemocnice už třetím rokem pečuje o pacienty s mrtvicí prostřednictvím urgentního příjmu. Díky němu se významně zvyšuje jejich šance na maximální možné uzdravení. „Urgentní příjem zajistí co nejrychlejší postup při diagnostice a léčbě osob postižených iktem neboli mozkovou mrtvicí. Jakmile lékař zdravotnické záchranné služby diagnostikuje cévní mozkovou příhodu, zavolá na takzvaný iktový telefon do naší nemocnice, který u sebe nosí aktuálně sloužící neurolog. Ten se okamžitě poté dostaví na urgentní příjem našeho iktového centra, kam záchranka pacienta přiveze. Následuje rychlé laboratorní vyšetření, neurologické vyšetření a CT mozku a mozkových cév. Během krátké doby, řádově v minutách, je tak zjištěn stav a rozsah mozkové příhody. Neurolog pak může navrhnout a zahájit cílenou léčbu, na které se často podílejí také další odborníci, a to okamžitě. Čas totiž hraje naprosto zásadní roli v úspěchu léčby,“ vysvětlil podstatu urgentního příjmu MUDr. Robert Rezek, vedoucí lékař Iktového centra.

Ocenění Angels je pro nemocnici významné zejména proto, že je oficiálním dokladem špičkové práce lékařů. „Je to satisfakce za dlouhodobé společné úsilí našeho týmu, která nás zároveň motivuje k dalšímu rozvoji. Konkrétně do budoucna usilujeme například o získání nových diagnostických možností, jako je přístroj FLEES významný v rozpoznávání respiračních komplikací při onemocnění mrtvice. Také pořizujeme diagnostický software eSTROKE, který máme v současnosti zkušebně zapůjčený. Software eSTROKE je zabudovaný do radiologického komplementu a napomáhá správnému rozlišení pacientů s cévní mozkovou příhodou, určených k akutní terapii. Aktuálně se tento nástroj definitivně stává nedílnou součástí všech iktových a komplexních center v České republice,“ řekl Robert Rezek.

Cévní mozková příhoda (CMP) je v současnosti nejčastější příčinou nepohyblivosti osob vyšších věkových kategorií a třetí nejčastější příčinou úmrtí v zemích Evropské unie. V České republice připadá na 100 tisíc obyvatel 350 cévních mozkových příhod za rok, což představuje jeden z nejvyšších výskytů tohoto onemocnění na světě. Úmrtnost na cévní mozkové příhody ve věku do 65 let je v ČR dvojnásobná ve srovnání se zeměmi západní a severní Evropy. I přes velký pokrok v medicíně zůstává toto onemocnění problémem a finanční zátěží ve zdravotnictví.

V iktovém centru Nemocnice Písek je každoročně ošetřeno okolo 500 pacientů s diagnózou cévní mozkové příhody. Sedmdesát až osmdesát procent z nich je hospitalizováno na jednotce intenzivní péče.

autor: Tisková zpráva